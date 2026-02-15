Es tendencia:
Boca vs. Platense EN VIVO y ONLINE vía ESPN Premium por el Torneo Apertura 2026: minuto a minuto

En La Bombonera, el Xeneize recibe al Calamar en un encuentro fundamental para la tabla de posiciones.

¡ASÍ FORMA BOCA!

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacibar, Williams Alarcón; Ángel Romero, Miguel Merentiel, Lucas Janson.

¡Boca estrena camiseta!

Para el encuentro ante Platense, el Xeneize lucirá su nueva indumentaria por primera vez.

Cómo llega Platense

  • Platense 0-1 Independiente
  • Platense 1-0 Argentino MM
  • Talleres 1-2 Platense
  • Platense 2-1 Unión

Cómo llega Boca

  • Vélez 2-1 Boca
  • Boca 2-0 Newell's
  • Estudiantes 2-1 Boca
  • Boca 1-0 Riestra

Los árbitros de Boca - Platense

  • Árbitro: Sebastián Zunino
  • Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
  • Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli
  • Cuarto árbitro: Nelson Sosa
  • VAR: Jorge Baliño
  • AVAR: Carlos Córdoba
Por Nahuel De Hoz

Leandro Paredes y Juan Gauto, protagonistas de Boca y Platense.
En la tarde-noche de este domingo, Boca recibe a Platense por la quinta fecha del Torneo Apertura 2026. El partido que se disputa en La Bombonera, comienza a partir de las 19:30 horas y cuenta con el arbitraje de Sebastián Zunino. El encuentro en cuestión es transmitido a través de la pantalla de ESPN Premium y además podés seguir el minuto a minuto en BOLAVIP.

Nahuel de Hoz
Nahuel De Hoz

