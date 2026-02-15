En la tarde-noche de este domingo, Boca recibe a Platense por la quinta fecha del Torneo Apertura 2026. El partido que se disputa en La Bombonera, comienza a partir de las 19:30 horas y cuenta con el arbitraje de Sebastián Zunino. El encuentro en cuestión es transmitido a través de la pantalla de ESPN Premium y además podés seguir el minuto a minuto en BOLAVIP.
Torneo Apertura
Boca vs. Platense EN VIVO y ONLINE vía ESPN Premium por el Torneo Apertura 2026: minuto a minuto
En La Bombonera, el Xeneize recibe al Calamar en un encuentro fundamental para la tabla de posiciones.
¡ASÍ FORMA BOCA!
Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacibar, Williams Alarcón; Ángel Romero, Miguel Merentiel, Lucas Janson.
¡Boca estrena camiseta!
Para el encuentro ante Platense, el Xeneize lucirá su nueva indumentaria por primera vez.
Cómo llega Platense
- Platense 0-1 Independiente
- Platense 1-0 Argentino MM
- Talleres 1-2 Platense
- Platense 2-1 Unión
Cómo llega Boca
- Vélez 2-1 Boca
- Boca 2-0 Newell's
- Estudiantes 2-1 Boca
- Boca 1-0 Riestra
Los árbitros de Boca - Platense
- Árbitro: Sebastián Zunino
- Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
- Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli
- Cuarto árbitro: Nelson Sosa
- VAR: Jorge Baliño
- AVAR: Carlos Córdoba
Palabra autorizada
