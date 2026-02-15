Boca vs. Platense EN VIVO y ONLINE vía ESPN Premium por el Torneo Apertura 2026: minuto a minuto

Agustín Marchesín ; Juan Barinaga , Lautaro Di Lollo , Ayrton Costa , Lautaro Blanco ; Leandro Paredes , Santiago Ascacibar , Williams Alarcón ; Ángel Romero , Miguel Merentiel , Lucas Janson .

En la tarde-noche de este domingo, Boca recibe a Platense por la quinta fecha del Torneo Apertura 2026. El partido que se disputa en La Bombonera, comienza a partir de las 19:30 horas y cuenta con el arbitraje de Sebastián Zunino. El encuentro en cuestión es transmitido a través de la pantalla de ESPN Premium y además podés seguir el minuto a minuto en BOLAVIP.