Copa Miguel Ángel Russo: Boca oficializó su primer partido del 2026

Boca Juniors ya dio vuelta la página y está enfocado en pelear por los objetivos del 2026. Con el regreso a la Copa Libertadores como principal sueño, los comandados por Claudio Úbeda afrontan la pretemporada de cara al inicio de las competencias.

Restan 20 días para el debut del Xeneize por el Torneo Apertura 2026, ante Deportivo Riestra en La Bombonera. Sin embargo, el plantel del club de la Ribera ya conoce a quienes enfrentará en el marco de los partidos amistosos de la puesta a punto.

A través de un posteo en su cuenta oficial, Boca confirmó que chocará ante Millonarios el miércoles 14 de enero en La Bombonera desde las 19. El duelo amistoso llevará el nombre de ‘Copa Miguel Ángel Russo’, en homenaje al fallecido DT que supo dirigir con éxito a ambos clubes.

“La Bombonera vuelve a ser escenario de una noche especial Boca Juniors vs Millonarios por la Copa Miguel Ángel Russo”, anunció el Xeneize para el duelo ante el combinado cafetero.

A falta de información oficial sobre los detalles de la venta de entradas, ESPN adelantó que serán los socios adherentes quienes tendrán prioridad para adquirirlas en esta oportunidad.

Publicidad

Publicidad

Nacional, el otro rival de Boca en la pretemporada

Apenas unos días después, el domingo 18 de enero, los de Úbeda continuarán con la preparación, esta vez con un duelo amistoso ante Nacional de Montevideo. Este compromiso se llevará a cabo en San Nicolás.

ver también A la espera de refuerzos, los hinchas de Boca estallaron contra Riquelme por la renovación de un referente: “Esto es bochornoso”

En síntesis