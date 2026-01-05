Es tendencia:
logotipo del encabezado
BOCA JUNIORS

Copa Miguel Ángel Russo: Boca oficializó su primer partido del 2026

El Xeneize trabaja en la puesta a punto y anunció su primer compromiso del año para dentro de 9 días.

Por Agustín Vetere

Seguí a Bolavip en Google!
Edinson Cavani y Leandro Paredes.
© GettyEdinson Cavani y Leandro Paredes.

Boca Juniors ya dio vuelta la página y está enfocado en pelear por los objetivos del 2026. Con el regreso a la Copa Libertadores como principal sueño, los comandados por Claudio Úbeda afrontan la pretemporada de cara al inicio de las competencias.

Restan 20 días para el debut del Xeneize por el Torneo Apertura 2026, ante Deportivo Riestra en La Bombonera. Sin embargo, el plantel del club de la Ribera ya conoce a quienes enfrentará en el marco de los partidos amistosos de la puesta a punto.

A través de un posteo en su cuenta oficial, Boca confirmó que chocará ante Millonarios el miércoles 14 de enero en La Bombonera desde las 19. El duelo amistoso llevará el nombre de ‘Copa Miguel Ángel Russo’, en homenaje al fallecido DT que supo dirigir con éxito a ambos clubes.

“La Bombonera vuelve a ser escenario de una noche especial Boca Juniors vs Millonarios por la Copa Miguel Ángel Russo”, anunció el Xeneize para el duelo ante el combinado cafetero.

A falta de información oficial sobre los detalles de la venta de entradas, ESPN adelantó que serán los socios adherentes quienes tendrán prioridad para adquirirlas en esta oportunidad.

Publicidad

Nacional, el otro rival de Boca en la pretemporada

Apenas unos días después, el domingo 18 de enero, los de Úbeda continuarán con la preparación, esta vez con un duelo amistoso ante Nacional de Montevideo. Este compromiso se llevará a cabo en San Nicolás.

A la espera de refuerzos, los hinchas de Boca estallaron contra Riquelme por la renovación de un referente: “Esto es bochornoso”

ver también

A la espera de refuerzos, los hinchas de Boca estallaron contra Riquelme por la renovación de un referente: “Esto es bochornoso”

En síntesis

  • Boca enfrentará a Millonarios el 14 de enero por la Copa Miguel Ángel Russo.
  • El equipo de Claudio Úbeda jugará ante Nacional el 18 de enero en San Nicolás.
  • El Xeneize debutará en el Torneo Apertura 2026 contra Deportivo Riestra en 20 días.
agustín vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Hay acuerdo entre River y Flamengo para que Matías Viña sea refuerzo

jpasman
toti pasman

Gracias Aptra: los Premios Toti 2025 a los mejores del año, con Mastantuono, Cavani y Borja consagrados

Lee también
Tras la lesión de Armani, River podría llegar sin arqueros disponibles al debut en el Torneo Apertura
River Plate

Tras la lesión de Armani, River podría llegar sin arqueros disponibles al debut en el Torneo Apertura

Los hinchas de Boca estallaron contra Riquelme por la renovación de Javier García: "Bochorno"
Boca Juniors

Los hinchas de Boca estallaron contra Riquelme por la renovación de Javier García: "Bochorno"

River, a detalles de cerrar a Andino y todavía no descartan a Villa
River Plate

River, a detalles de cerrar a Andino y todavía no descartan a Villa

Los millones que le pagó Manchester United a Ruben Amorim para despedirlo y los posibles candidatos a reemplazarlo
Fútbol Internacional

Los millones que le pagó Manchester United a Ruben Amorim para despedirlo y los posibles candidatos a reemplazarlo

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo