A la espera de refuerzos, los hinchas de Boca estallaron contra Riquelme por la renovación de un referente: “Esto es bochornoso”

En la antesala a un año importante para Boca Juniors, marcado por su regreso a la Copa Libertadores tras dos años de ausencia, el mercado de pases será crucial para el armado del plantel de Claudio Úbeda. Sin embargo, hasta el momento no se confirmaron refuerzos para el Xeneize.

En ese contexto, los hinchas del club de la Ribera comienzan a incomodarse ante la falta de novedades y, para colmo, una reciente decisión de Juan Román Riquelme y Marcelo Delgado no cayó para nada bien entre los seguidores del equipo.

Este lunes, Boca oficializó la extensión de un puñado de contratos en el plantel profesional. Futbolistas como Ander Herrera, Milton Delgado, Lautaro Di Lollo, Leandro Brey y Lautaro Blanco estiraron sus estadías en el Xeneize, pero la que no pasó desapercibida fue la de Javier García.

El arquero de 38 años, que cumplirá 39 el 29 de enero, puso la firma para renovar su contrato hasta diciembre de 2026. Sin embargo, lleva casi dos años sin sumar minutos en el club de la Ribera y en redes sociales no se la dejaron pasar al mandatario.

Un centenar de hinchas salieron a criticar la decisión de renovarle el vínculo por su falta de participación en los partidos de Boca y apuntaron también a la relación de amistad que une a García con Riquelme.

“No nos puede costar tanto cerrar un refuerzo, y encima tener que bancarnos que le renueven a Javier García. Es bochornoso esto ya”, lanzó uno de los hinchas. Otro, en cambio, decidió ir por el camino del sarcasmo: “¡Ah, bueno! Ahora sí, súbanse que vamos por la séptima”.

