Es tendencia:
logotipo del encabezado
BOCA JUNIORS

A la espera de refuerzos, los hinchas de Boca estallaron contra Riquelme por la renovación de un referente: “Esto es bochornoso”

El Xeneize anunció la continuidad de uno de los jugadores resistidos y cientos de fanáticos criticaron al mandamás por su decisión.

Por Agustín Vetere

Seguí a Bolavip en Google!
Juan Román Riquelme, presidente de Boca.
© Diseño vía Gemini IAJuan Román Riquelme, presidente de Boca.

En la antesala a un año importante para Boca Juniors, marcado por su regreso a la Copa Libertadores tras dos años de ausencia, el mercado de pases será crucial para el armado del plantel de Claudio Úbeda. Sin embargo, hasta el momento no se confirmaron refuerzos para el Xeneize.

En ese contexto, los hinchas del club de la Ribera comienzan a incomodarse ante la falta de novedades y, para colmo, una reciente decisión de Juan Román Riquelme y Marcelo Delgado no cayó para nada bien entre los seguidores del equipo.

Este lunes, Boca oficializó la extensión de un puñado de contratos en el plantel profesional. Futbolistas como Ander Herrera, Milton Delgado, Lautaro Di Lollo, Leandro Brey y Lautaro Blanco estiraron sus estadías en el Xeneize, pero la que no pasó desapercibida fue la de Javier García.

El arquero de 38 años, que cumplirá 39 el 29 de enero, puso la firma para renovar su contrato hasta diciembre de 2026. Sin embargo, lleva casi dos años sin sumar minutos en el club de la Ribera y en redes sociales no se la dejaron pasar al mandatario.

Un centenar de hinchas salieron a criticar la decisión de renovarle el vínculo por su falta de participación en los partidos de Boca y apuntaron también a la relación de amistad que une a García con Riquelme.

“No nos puede costar tanto cerrar un refuerzo, y encima tener que bancarnos que le renueven a Javier García. Es bochornoso esto ya”, lanzó uno de los hinchas. Otro, en cambio, decidió ir por el camino del sarcasmo: “¡Ah, bueno! Ahora sí, súbanse que vamos por la séptima”.

Publicidad
Publicidad
Se cansó Hinestroza: la fuerte decisión que tomó mientras se dilatan las negociaciones entre Boca y Atlético Nacional

ver también

Se cansó Hinestroza: la fuerte decisión que tomó mientras se dilatan las negociaciones entre Boca y Atlético Nacional

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad

En síntesis

  • Boca oficializó la extensión de contratos de Ander Herrera, Leandro Brey y Javier García.
  • Javier García, de 38 años, firmó su renovación hasta diciembre de 2026 pese a su inactividad.
  • Los hinchas criticaron a Juan Román Riquelme por la continuidad del arquero sin minutos.
agustín vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Hay acuerdo entre River y Flamengo para que Matías Viña sea refuerzo

jpasman
toti pasman

Gracias Aptra: los Premios Toti 2025 a los mejores del año, con Mastantuono, Cavani y Borja consagrados

Lee también
Mercado de pases de Boca, HOY y EN VIVO: altas, bajas, rumores y más noticias
Boca Juniors

Mercado de pases de Boca, HOY y EN VIVO: altas, bajas, rumores y más noticias

Fue un deseo de Riquelme y lo quiso Gallardo: el mejor volante que la Big Data recomendó como refuerzo de Boca
Boca Juniors

Fue un deseo de Riquelme y lo quiso Gallardo: el mejor volante que la Big Data recomendó como refuerzo de Boca

Con la Copa Libertadores como máximo objetivo, las expectativas de Boca para 2026
Boca Juniors

Con la Copa Libertadores como máximo objetivo, las expectativas de Boca para 2026

Tras la lesión de Armani, River podría llegar sin arqueros disponibles al debut en el Torneo Apertura
River Plate

Tras la lesión de Armani, River podría llegar sin arqueros disponibles al debut en el Torneo Apertura

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo