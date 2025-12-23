Es tendencia:
Boca Juniors

¿Cuándo vuelve a entrenar Boca? Fecha de inicio y detalles de la pretemporada del Xeneize

La vuelta al trabajo, la situación del entrenador y los amistosos que podría disputar el Xeneize antes de su estreno oficial en la temporada 2026.

Por Juan Ignacio Portiglia

El Xeneize se prepara para ir en busca de grandes objetivos en 2026.
El Xeneize se prepara para ir en busca de grandes objetivos en 2026.

Que Boca no tenga cerrado quién será su entrenador a diez días del inicio de su pretemporada no es un detalle menor. El próximo viernes 2 de enero, el plantel se reencontrará en la vuelta a los entrenamientos para un 2026 que plantea grandes objetivos y no saber si será Claudio Úbeda u otro el entrenador al mando necesariamente influirá en la planificación.

La pretemporada tendrá lugar en Boca Predio, en Ezeiza, pero podría haber viajes en el transcurso de la misma para jugar partidos amistosos. De hecho, hace poco más de una semana se supo del ofrecimiento que llegó al Xeneize para realizar un encuentro en Córdoba.

Acepte o no esa propuesta, La Bombonera será sede de otros duelos de preparación cuyos rivales todavía están por confirmarse, así como que los mismos se realizarían en dos sábados consecutivos durante enero, con posibilidad de que se vendan entradas para no socios.

¿Con o sin Úbeda?

Todavía no hubo reunión entre Juan Román Riquelme y Claudio Úbeda, situación que con el correr de los días va generando cada vez más dudas en relación a la continuidad del entrenador para ser el encargado de dar inicio a la pretemporada 2026.

Todavía no se resolvió si Claudio Úbeda seguirá al frente del Xeneize (Getty).

Todavía no se resolvió si Claudio Úbeda seguirá al frente del Xeneize (Getty).

Por la proximidad de la fecha de inicio y por haber recibido el respaldo de los principales referentes del plantel, todo indica que continuará en el cargo y por esa razón resulta curioso que no haya una voz oficial dentro de la dirigencia que se disponga a confirmarlo.

Mercado de pases de Boca, HOY y EN VIVO: altas, bajas, rumores y noticias

Mercado de pases de Boca, HOY y EN VIVO: altas, bajas, rumores y noticias

¿Con o sin refuerzos?

En materia de refuerzos, Boca todavía no cerró incorporaciones de cara a 2026 pero hay dos negociaciones avanzadas que permitirían que el inicio de la pretemporada tenga caras nuevas. Uno de ellos es el colombiano Marino Hinestroza y solo quedan detalles por definir para cerrar con éxito la operación. El otro es Gastón Hernández, por quien en las próximas horas podría haber novedades importantes.

¿Cuándo debuta Boca en el Apertura 2026?

El primer partido de Boca en el Apertura 2026 de la Copa de la Liga será ante Barracas Central en La Bombonera, el fin de semana del domingo 25 de enero. Su primer partido en condición de visitante será entre semana, ante Estudiantes de La Plata, campeón del último Clausura y del Trofeo de Campeones.

En síntesis

  • Boca inicia pretemporada el 2 de enero en Ezeiza con Claudio Úbeda en duda.
  • Marino Hinestroza y Gastón Hernández son las negociaciones avanzadas para reforzar el plantel.
  • Barracas Central será el rival del debut oficial el fin de semana del 25 de enero.
juan ignacio portiglia
Juan Ignacio Portiglia

