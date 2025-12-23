Mercado de pases de Boca, HOY y EN VIVO: altas, bajas, rumores y noticias

El 23 de diciembre sigue teniendo a Boca Juniors muy metido en el mercado de pases. Juan Román Riquelme quiere cerrar a los primeros refuerzos, a la espera de la confirmación de Claudio Úbeda para la próxima temporada. A continuación, todo lo que tenés que saber del equipo de la Ribera.

Hinestroza y Hernández, las dos negociaciones que Boca tiene abiertas

Mientras resta definir la situación de Claudio Úbeda, ahora la prioridad está puesta en la ventana de transferencias que promete levantar velocidad en las próximas horas. Es que por diferentes cuestiones que impiden acelerar las tratativas, el Xeneize está expectante para poder cerrar a sus primeras incorporaciones de cara a un 2026 ambicioso en lo futbolístico.

Lo cierto es que, según pudo saber BOLAVIP, Boca solo tiene negociaciones abiertas por Marino Hinestroza y Gastón Hernández. En lo que respecta al delantero colombiano, solo faltan detalles para llegar a un acuerdo con todas las partes y que viaje a Argentina. Por otro lado, lo del zaguero central tendrá novedades en cuestión de horas por el conflicto dirigencial de San Lorenzo.

Nacional de Uruguay va por Giampaoli

Renzo Giampaoli, el defensor central que se destacó en Gimnasia de La Plata, con quien llegó a la semifinal del Torneo Clausura, es uno de los jugadores que tiene que volver al Xeneize, aunque todo indica que no seguirá en el club, debido a que es deseado por un gigante de Sudamérica.

Es que, según lo informado por el periodista Germán García Grova, Nacional de Uruguay, equipo que viene de ser campeón en su país y que jugará la fase de grupos de la Conmebol Libertadores, en la que será cabeza de serie de su grupo, está interesado en ficharlo.

De cara a un 2026 repleto de objetivos, Boca Juniors aún no confirmó oficialmente quién será el entrenador del equipo. Claudio Úbeda, por herencia de Miguel Ángel Russo, cerró el año como DT, pero hay incertidumbre sobre su continuidad.

En ese contexto, y a poco más de una semana del inicio de la pretemporada, los rumores sobre quién podría ocupar el rol de director técnico del Xeneize crecen con los días. En ese contexto, el Turco Mohamed se refirió a la posibilidad en una entrevista con TyC Sports.