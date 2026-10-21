Cuti Romero reaccionó al gol de Leandro Paredes que le dio el pase a la final de la Sudamericana a Boca

Luego de una gran semifinal ante Vasco da Gama, Boca se metió en la final de la Copa Sudamericana y espera por Atlético Mineiro o Montevideo City Torque. El 1 a 0 en La Bombonera se revirtió en un 3 a 2 global, que coronó con los goles de Lautaro Di Lollo, Miguel Merentiel y Leandro Paredes.
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El capitán de Boca llegó a este compromiso con un desgarro de grado II en el isquiotibial derecho 11 días atrás del partido y tuvo que ingresar en el segundo tiempo, siendo el artífice final de la remontada y la clasificación con un golazo de afuera del área.
Una vez terminado el partido, Paredes dialogó con la transmisión oficial y dijo: “Es difícil encontrar palabras para explicar lo que estoy viviendo, para lo que estoy sintiendo. Solamente palabras de agradecimiento para este grupo de personas y jugadores increíbles que están dando hasta lo que no tienen para llevar a este club donde merece estar”.
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“Creo que hicimos una vuelta muy buena, habíamos hecho un segundo tiempo muy bueno en La Bombonera y hoy creo que hicimos un partido perfecto de comienzo a fin“, agregó.
Tras sus testimonios, el capitán de Boca dejó un posteo en sus redes sociales, en el que sumó varias fotos del partido, en el que escribió: “Juntos a la final”. Entre los miles y miles de comentarios, apareció ni más ni menos que Cuti Romero, el flamante portador de la cinta de capitán de la Selección Argentina.
Elogiando la actuación de Paredes y su gol en el Maracaná, el cordobés reaccionó con un contundente comentario en su posteo de Instagram: “Leandrooooooooo que jugador por favor”, expresó Cuti, sin rodeos. El plantel de Boca también se rindió ante su capitán en la publicación de LP5.
¿Cuándo y dónde se juega la final de la Copa Sudamericana 2026?
Desde hace unos años que las finales de los certámenes continental son a partido único en sede neutral. La definición de la Copa Sudamericana 2026 será el sábado 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, Barranquilla, Colombia.