Cuti Romero reaccionó al gol de Leandro Paredes que le dio el pase a la final de la Sudamericana a Boca

El capitán de la Selección Argentina se rindió ante su par del Xeneize luego de su actuación en el Maracaná.

Luego de una gran semifinal ante Vasco da Gama, Boca se metió en la final de la Copa Sudamericana y espera por Atlético Mineiro o Montevideo City Torque. El 1 a 0 en La Bombonera se revirtió en un 3 a 2 global, que coronó con los goles de Lautaro Di Lollo, Miguel Merentiel y Leandro Paredes.

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El capitán de Boca llegó a este compromiso con un desgarro de grado II en el isquiotibial derecho 11 días atrás del partido y tuvo que ingresar en el segundo tiempo, siendo el artífice final de la remontada y la clasificación con un golazo de afuera del área.

Una vez terminado el partido, Paredes dialogó con la transmisión oficial y dijo: “Es difícil encontrar palabras para explicar lo que estoy viviendo, para lo que estoy sintiendo. Solamente palabras de agradecimiento para este grupo de personas y jugadores increíbles que están dando hasta lo que no tienen para llevar a este club donde merece estar”.

“Creo que hicimos una vuelta muy buena, habíamos hecho un segundo tiempo muy bueno en La Bombonera y hoy creo que hicimos un partido perfecto de comienzo a fin“, agregó.

Tras sus testimonios, el capitán de Boca dejó un posteo en sus redes sociales, en el que sumó varias fotos del partido, en el que escribió: “Juntos a la final”. Entre los miles y miles de comentarios, apareció ni más ni menos que Cuti Romero, el flamante portador de la cinta de capitán de la Selección Argentina.

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Elogiando la actuación de Paredes y su gol en el Maracaná, el cordobés reaccionó con un contundente comentario en su posteo de Instagram: “Leandrooooooooo que jugador por favor”, expresó Cuti, sin rodeos. El plantel de Boca también se rindió ante su capitán en la publicación de LP5.

¿Cuándo y dónde se juega la final de la Copa Sudamericana 2026?

Desde hace unos años que las finales de los certámenes continental son a partido único en sede neutral. La definición de la Copa Sudamericana 2026 será el sábado 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, Barranquilla, Colombia.

El cuadro de la Copa Suadamericana