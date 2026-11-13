Por qué no juega el Cuti Romero en Argentina vs. Uruguay por el amistoso internacional

Este viernes, en La Bombonera, la Selección Argentina enfrenta a su par de Uruguay en una nueva edición del clásico del Río de La Plata. Para la Albiceleste no será un partido más, sino que se trata del primer partido desde que Lionel Messi decidió dejar colgados sus botines en el Predio de la AFA, ya que en octubre se dio su adiós al combinado nacional.

El encargado de tomar la posta de Messi como capitán del equipo fue Cristian Romero en primera instancia y detrás de él Lautaro Martínez y Emiliano Martínez. Sin embargo, ninguno de los tres estarán presentes en el Alberto J. Armando por cuestiones físicas.

De hecho, tanto el Cuti como el Lautaro ni siquiera fueron convocados por Lionel Scaloni por estas problemáticas físicas. En lo que respecta al defensor, su ausencia en esta fecha FIFA, y por ende ante Uruguay, se debe a una lesión muscular que lo tiene a maltraer en el aductor.

La lesión se le produjo el pasado 17 de octubre, en el partido entre Atlético de Madrid ante el Espanyol. Desde ese entonces, Cuti se perdió los compromisos ante Deportivo La Coruña, Levante, Barcelona, Stuttgart y Bayern Múnich, además de esta doble fecha internacional con la Selección Argentina, en la que la Albiceleste enfrenta a Uruguay y Costa Rica.

Cuti Romero, ausente en Argentina – Uruguay

Su fecha de regreso está pautada para el próximo partido de Atlético de Madrid, que será el domingo 22 de noviembre ante Getafe.

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Las formaciones de Argentina y Uruguay por el amistoso internacional

Argentina : Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Exequiel Palacios, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Nicolás Paz, Julián Alvarez y Gianluca Prestianni.

: Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Exequiel Palacios, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Nicolás Paz, Julián Alvarez y Gianluca Prestianni. Uruguay: Cristopher Fiermarín; Guillermo Varela, Ronald Araújo, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez; Lucas Torreira, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Giorgian De Arrascaeta; Maximiliano Araújo y Darwin Núñez.

Los convocados de la Selección Argentina

Arqueros

Emiliano Martínez (Chelsea)

Gerónimo Rulli (Manchester City)

Juan Musso (Atlético de Madrid)

Santiago Beltrán (River)

Defensores

Gonzalo Montiel (River)

Agustín Giay (Palmeiras)

Aaron Anselmino (Chelsea)

Mariano Troilo (Parma)

Leonardo Balerdi (Roma)

Lisandro Martínez (Manchester United)

Facundo Medina (Bayer Leverkusen)

Nicolás Tagliafico (Lyon)

Román Vega (Zenit)

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Volantes

Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen)

Máximo Perrone (Como 1907)

Exequiel Palacios (Ipswich Town)

Valentín Barco (Chelsea)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Enzo Fernández (Manchester City)

Nicolás Paz (Como 1907)

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