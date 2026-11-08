¿Por qué Cuti Romero no juega para Atlético de Madrid contra Barcelona por LaLiga?

Sin Cristian Romero, Atlético de Madrid se enfrenta a Barcelona en un partido clave por la cima en la fecha 12 de LaLiga.

El Atlético de Madrid de los argentinos recibe al Barcelona por el primer puesto de LaLiga. En un partido decisivo, a pesar de que se trata tan solo de la fecha 12 del torneo español, el conjunto colchonero no contará con Cristian «Cuti» Romero para contener los insistentes ataques del equipo culé.

Romero fue una de las principales ausencias en la última lista de la Selección Argentina para la fecha FIFA de noviembre. Su ausencia se debe a una lesión muscular que lo tiene a maltraer en el aductor. A pesar de que fue convocado para el encuentro entre el Atleti y el Levante el fin de semana pasado, Romero no tuvo minutos.

Esta vez, contra el Barcelona, Diego Simeone ni siquiera lo convocó, lo que indica un importante paso atrás en su recuperación y enciende las alarmas en el barrio madrileño de Rosas. Por lo pronto, el Atleti recibirá al equipo más goleador de Europa sin su refuerzo de jerarquía en la zaga central. Sin dudas, un dolor de cabeza extra para el Cholo en un partido por el primer puesto de LaLiga.

Mientras tanto, el resto de futbolistas argentinos en el equipo Colchonero se encuentran en la lista de convocados. Juan Musso, Julián Alvárez y Giuliano Simeone están disponibles para el Cholo y la alineación del Atético de Madrid para enfrentar al Barcelona.

Cristian Romero, defensor de Atlético de Madrid.

Barcelona y una baja sensible

Aunque tiene un plantel capaz de reemplazar cualquier ausencia, la baja de Rodri por lesión es una que puede afectar al Barça en su visita a la capital española. Tras el duelo de Champions League contra Aston Villa, el mejor jugador del Mundial 2026 se sometió a estudios por una dolencia.

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De acuerdo al comunicado oficial del FC Barcelona, Rodri sufrió una lesión muscular en el isquiotibial derecho. Por ello, se perderá el partido contra el Atleti y podría estar incluso más tiempo fuera de las canchas.

Cómo llegan al partido

El conjunto blaugrana viene de caer ante el Real Madrid, pero se repuso con dos victorias categóricas contra el Alavés (6-1) y el Aston Villa por Champions League (3-0). Así llega al cruce con el Atlético en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, en el que se enfrentan el líder —igualado en puntos con el Real Madrid— y su escolta, que puede tomar el control de la cima con un triunfo.

Por su parte, el Atleti viene de caer por Champions League ante el Bayern Múnich, derrota que llevó a Simeone a ser tajante con su equipo. Por la competencia doméstica, sin embargo, el Colchonero arrastra siete triunfos consecutivos en LaLiga, incluida una victoria por 2-1 contra el Madrid.

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La carrera por LaLiga

Tras un arranque demoledor del Barça, la caída en El Clásico ante el Madrid equilibró la balanza y ahora los tres principales equipos del país ibérico se encuentran en los primeros tres puestos, separados por dos puntos.

Cerrando los puestos de clasificación a la Champions se encuentra el equipo sensación, el Real Betis de Manuel Pellegrini, aunque todo parece indicar que el campeonato se disputará entre los tres grandes del fútbol español.

Tabla de posiciones

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En síntesis