Si bien Juan Román Riquelme manifestó en más de una ocasión que para él, Boca tiene un enorme y competitivo plantel, en paralelo también expresó más de una vez que quiso contar con varios refuerzos que no se han dado o que incluso podían arribar en próximos mercados de pases.

En relación a posibles arribos para junio, el Xeneize contaba con una incorporación que parecía cerrada de manera gratuita para la defensa siendo este Lucas Merolla, pero según las recientes novedades, el defensor de Huracán rechazó la propuesta de Boca y se seguirá su carrera en el fútbol mexicano.

El club de la Ribera buscó a Merolla en el mercado de pases anterior pero debido a las exigencias del Globo por su ficha finalmente no se dio su llegada a Brandsen 805 y al no renovar su contrato con los de Parque Patricios, fue colgado por el club y no ve minutos en cancha desde enero. En este sentido, Boca le ofreció un precontrato para arribar como agente libre en junio y si bien parecía todo encaminado para finiquitar su llegada, finalmente Merolla declinó la propuesta ante una mejor oferta económica.

Según informó el periodista Germán García Grova, Lucas Merolla está a un paso de ser nuevo jugador del Mazatlán de la Liga MX, equipo que salió último en la vigente campaña y quedó afuera de los playoffs. “El marcador central zurdo de 28 años desechó el contrato ofrecido por Boca para firmar libre a partir del 1/7“, añadió el jornalista en sus redes sociales.

Cabe destacar que este era un jugador que Riquelme quería para Boca en el mercado anterior y por eso insistió más de una vez por su pase. Hace meses, en una entrevista, Román declaró: “Sé que hablaron con el representante, el chico está ilusionado. Tengo buena relación con Huracán, veremos si llegamos a un acuerdo, tienen una deuda con nosotros. Ojalá que si todo va bien, pueda estar con nosotros. Ojalá que podamos arreglar todo con el club y que todos estén contentos, tiene muchas ganas de estar en Boca“. Ahora, parecería que Merolla cambió de opinió y por eso, se irá con el pase en su poder al fútbol mexicano.