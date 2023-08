Boca no tuvo un buen primer tiempo frente a Nacional de Montevideo, y sufrió en más de una ocasión. Al elenco comandado por Jorge Almirón le costó muchísimo hacer pie en el estadio Gran Parque Central y se vio ampliamente superado por los charrúas.

Desde el momento en que Almirón confirmó la alineación titular, los hinchas xeneizes se comenzaron a preguntar cuál fue el motivo que lo llevó a modificar todo lo que había ensayado en el entrenamiento del martes. Claro, hasta ese momento todo parecía color de rosas en Brandsen 805.

Si bien el resultado quedó igualado durante los primeros 45 minutos, Boca no la pasó para nada bien. Hubo varios desacoples y el mediocampo terminó siendo una especie de autopista, como se refieren en la jerga futbolística cuando los volantes tienen grandes problemas a la hora de la marca.

Por medio de las redes sociales, los hinchas del club de La Ribera que se quedaron en Argentina y no viajaron hacia Montevideo se expresaron con muchísima crueldad para con Jorman Campuzano , quien tuvo su segundo encuentro oficial desde que retornó a la institución.

“Sos un asco, Campuzano. Dame al Equi”; “Campuzano tiene la vista para el medio nomás. Él no quiere jugara para afuera”; “Valentini traslada y juega más para adelante que Campuzano… el colombiano parece que en su configuración no vino la habilidad de dar pases para adelante”, y “dolor de ojos ver de nuevo a Campuzano con la de Boca” , fueron algunas de las críticas que recibió el ex Atlético Nacional.

El próximo partido de Boca

El equipo de Jorge Almirón jugará este miércoles 11 de agosto frente a Nacional a las 21.00 hs. en el Estadio Alberto J. Armando, por los octavos de final (vuelta) de la Copa CONMEBOL Libertadores 2023.

¿Dónde ver los partidos de Boca Juniors en vivo?

Los encuentros de Boca Juniors en la Copa Libertadores de América se pueden disfrutar en vivo por la plataforma Star+.