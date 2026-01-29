El aspecto que dejó contento a Úbeda pese a la derrota de Boca frente a Estudiantes: “Nos sirve”

En el Estadio UNO, Estudiantes de La Plata venció por 2-1 a Boca Juniors en el marco de la segunda fecha del Torneo Apertura 2026. Santiago Núñez y Leandro González Pirez gritaron los goles para los locales, mientras que Exequiel Zeballos marcó el descuento sobre el cierre.

Con este resultado, el Xeneize frenó su ritmo con respecto al triunfo que cosechó en el debut ante Deportivo Riestra. Los de Claudio Úbeda deben cambiar rápido de página para la próxima jornada del certamen local, donde podrían jugar sus primeros minutos los refuerzos.

En conferencia de prensa, el entrenador se mostró decepcionado por el rendimiento de su equipo, pero logró encontrar algo positivo en la derrota ante el Pincha. Se trata del ingreso de los juveniles: Iker Zufiaurre, que fue titular, Gonzalo Gelini y Tomás Aranda.

Incluso, el DT se refirió a la posibilidad de contar con más chances de empatarlo de haberles dado ingreso más temprano en el partido: “Cuando entraron, lo hicieron bien. Dentro de la sensación de tristeza por haber perdido, hay algunas cosas buenas que nos llevamos con respecto a los chicos que nos sirven para lo que viene por delante”.

Y se extendió: “Los chicos ingresaron bien todos. Iker, que lo hizo desde el comienzo. Inyectaron cosas positivas. Es difícil para los chicos ingresar en momentos así, tan calientes. Hay que valorarlo. Lo pensé mucho antes de ponerlos porque, cuando estás perdiendo el partido, cargarlos a veces es contraproducente. Lo hicieron con responsabilidad y lo que les tocó hacer lo hicieron bastante bien”.

Además, analizó el momento de derrumbe de su equipo tras el primer tanto de la noche: “Después del primer gol hubo algunos momentos en los que el equipo estuvo con las ansias de ir a buscar el empate. Un poco de descontrol. Eso quizás provocó lo que se vio”.

La advertencia de Úbeda por los errores groseros

“Ojalá que haya sido solo un mal partido. La diferencia entre los goles que hizo Estudiantes fue eso. El fútbol es virtud del rival o por errores propios. En este caso los errores los cometimos y a causa de eso vinieron los goles”, resaltó el DT en relación a la importante calidad de fallos que generaron peligro.

Quién será el 9 ante Newell’s y la posibilidad de que debuten los refuerzos

“Ojalá Ángel pueda estar lo más pronto posible. Estuvo en dos entrenamientos con nosotros. Esperemos que se pueda poner rápido a punto para que lo podamos usar y contarlo para tenerlo presente. Ojalá sea para el próximo partido. Es prematura la llegada de él. Tanto él como Santiago esperamos poder contar con los dos para el próximo partido”, explicó el DT sobre las chances de debutar de las incorporaciones.

Y adelantó quién podría ser el centrodelantero este domingo: “Ojalá que alguno de los titulares pueda estar el domingo. Veremos en estos días cómo siguen evolucionando y cómo responde Romero a la posibilidad de que sea él quien ocupe ese lugar”.

Cuándo es el próximo partido de Boca

Con una victoria y una derrota en su haber, el club de la Ribera disputará este domingo su tercer compromiso en el Torneo Apertura 2026. Será a las 19.15 en La Bombonera ante Newell’s Old Boys.

