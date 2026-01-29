Los puntajes de Boca en la derrota ante Estudiantes: Ayrton Costa fue el peor y hubo tres aprobados

Agustín Marchesín (5): Tuvo errores groseros con los pies y algo de responsabilidad en el primer gol, pero también salvó a Boca con dos atajadas cruciales.

Juan Barinaga (5): Su labor no destacó en ataque, aunque le ganaron poco por el sector derecho de la defensa.

Lautaro Di Lollo (4): De mayor a menor. Tuvo un buen primer cuarto de partido, pero se contagió de Costa y ya no pudo remontar.

Ayrton Costa (2): Le ganaron en los dos goles en el primer tiempo. El VAR lo salvó de cometer un penal y cometió errores peligrosos en varios tramos del partido.

Lautaro Blanco (5): Levantó su nivel con el correr de los minutos y fue uno de los más precisos en el tramo final, en busca de la remontada.

Williams Alarcón (3): Jugó en una posición inusual y no pudo ser de ayuda para el equipo. Salió en el entretiempo.

Tomás Belmonte (5): Si bien no destacó, no estuvo en el pelotón de peores actuaciones de la noche.

Leandro Paredes (4): Su pelota parada generó peligro en el arranque. Se lo notó perdido con el crecimiento de Estudiantes. Impreciso como no suele ocurrir.

Kevin Zenón (5): Tuvo algunas buenas apariciones en el segundo tiempo, pero no terminó de redondear una buena actuación.

Iker Zufiaurre (5): Duro desafío para el juvenil, que jugó aislado en varios pasajes. Mostró ganas, pero no pudo encontrar chances claras.

Exequiel Zeballos (6): Tuvo problemas para sacarse defensores de encima en varios tramos, pero mejoró sobre el cierre e incluso marcó el descuento.

INGRESARON

Ander Herrera (6): Aunque no fue su mejor rendimiento, su aparición en el segundo tiempo le dio otra fluidez a Boca.

Gonzalo Gelini (6): Su ingreso le dio otra energía a Boca. Le dio la asistencia a Zeballos para el descuento.

Tomás Aranda (-): Ingresó en el tramo final. Buenos destellos.