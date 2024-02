El once de Boca que se perfila para el Superclásico

El próximo domingo, desde las 17 horas, se verán las caras Boca y River en una nueva edición del Superclásico. Diego Martínez trabaja de cara al duelo ante el rival de toda la vida y espera por los futbolistas que están con molestias físicas. Por otro lado, el DT analiza las alternativas que tiene en ofensiva: Merentiel es una fija y la duda entre Edinson Cavani o Lucas Janson para acompañarlo, aunque todo indica que será el ex Manchester United.

Los tocados a días del Superclásico

En Boca preocupan las situaciones de cuatrojugadores en particular. Cristian Lema, Luca Langoni y Darío Benedetto están con molestias físicas y Marcos Rojo está por volver de una lesión, pero está prácticamente descartado para el Superclásico. Martínez cuenta con un plantel nutrido y con futbolistas de jerarquía, por lo que no tendrá problemas en armar un once competitivo.

¿Cómo podría formar Boca ante River?

Diego Martínez esperará hasta último momento para armar el once, pero en caso de no contar con los cuatro tocados, el equipo que saldría al Monumental sería: Sergio Romero; Lucas Blondel, Nicolás Figal, Nicolás Valentini, Lautaro Blanco; Luis Advíncula, Cristian Medina, Equi Fernández, Kevin Zenón; Miguel Merentiel y Edinson Cavani.

¿Cuándo y dónde será el Superclásico?

Boca visitará a River en el Monumental el próximo domingo 25 de febrero desde las 17 horas. Los de Diego Martínez irán por tres puntos importantes para intentar meterse entre los mejores cuatro de la Zona B. Además, el club de la Ribera buscará volver a ganar el territorio del eterno rival luego de dos años, la última victoria fue en 2022 por 1 a 0 con gol de Sebastián Villa.