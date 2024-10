Rolando Schiavi dirigió la reserva de Boca hasta que asumió Juan Román Riquelme como vicepresidente a fines del 2019. El trabajo de uno bajo el control del otro era una bomba de tiempo. La relación entre las partes nunca fue declaradamente mala en la etapa en la que compartieron vestuario, pero la realidad es que nunca hubo feeling.

Incluso, el Flaco, tiempo después, le adjudicó a JR la derrota en la Final de la Copa Libertadores 2012 con Corinthians por haber anunciado, horas antes del partido de vuelta, que no seguiría en el plantel por no coincidir, en resumidas cuentas, en el manejo de grupo con Julio Falcioni. Igual, vale recordar que el que prácticamente le regaló un gol al Timao en el Pacaembú fue el ex defensor con una mala salida que dejó mano a mano a Emereson Sheik con Sebastián Sosa, pero ese ya es otro cantar.

Con lo cual, la advertencia de Rolando Schiavi a Juan Román Riquelme no llama la atención de los que componen el Mundo Boca. Pero sí es cierto que no deja de ser una voz respetada para un sector definido dentro de la política partidaria. Por lo que su espacio en ESPN, lisa y llanamente, es una herramienta que Schiavi aprovecha para enviar su mensaje e instalar tendencias.

”Espero que lo dejen trabajar tranquilo”, lanzó enfáticamente en la señal deportiva en relación con Fernando Gago, quien asumió oficialmente como entrenador de Boca este lunes 14 de octubre (ya dirigió su primera práctica en Boca Predio y a las horas brindó una conferencia de prensa en el auditorio de la Bombonera).

Rolando Schiavi y Juan Román Riquelme alineados con el resto del equipo de Boca antes de la Final de vuelta de la Copa Libertadores 2012.

En el mismo sentido, Schiavi agregó: ”Porque ya sabemos lo que pasó con los otros entrenadores. Un jugador u otro tenía que jugar. Que le den la posibilidad de que él pueda dirigir los jugadores, qué el pueda elegir los refuerzos. Creo que un entrenador pueda elegir los refuerzos es fundamenta”.

Fernando Gago descartó que ya piense en los refuerzos

A pesar de los rumores que ya ubicaban a Leandro Paredes en Boca para mediados del 2025, en su presentación Fernando Gago dejó en claro que no tiene apalabrada ninguna incorporación por respeto a los jugadores que en la actualidad integran el plantel. No obstante, dijo que ya habrá momento para pensarlo cuando abra el libro de transferencia, por lo que no se descarta que lleguen caras nuevas en enero.

Fernando Gago, el entrenador de Boca en el Mundial de Clubes 2025

Fernando Gago asumió en Boca este 14 de octubre con un objetivo principal para este 2024, que es clasificar a la Copa Libertadores del año que viene sumando puntos en la Liga Profesional y/o, idealmente, ganando la Copa Argentina; y otro para la primera mitad del 2025: consolidar un equipo que pueda competir en el Mundial de Clubes de los Estados Unidos.