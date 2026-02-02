Llegó una oferta de Europa por Lucas Blondel y Boca podría tener otro cupo para incorporar

Pese a que la mayoría de equipos bajaron la persiana, en Boca el teléfono del mercado de pases sigue sonando. Mientras busca un centrodelantero para aprovechar el cupo para incorporar por la lesión de Rodrigo Battaglia, ahora se abre una nueva puerta desde Europa, que tiene como protagonista a Lucas Blondel y podría cambiar nuevamente la ecuación en Brandsen 805.

Según pudo confirmar Bolavip, el Elche de España está interesado en quedarse con los servicios del lateral derecho a través de un préstamo, una propuesta que en las oficinas de Brandsen 805 ven con muy buenos ojos debido a los dos beneficios colaterales que le traería: liberar otra plaza para sumar un refuerzo hasta el 21 de marzo y, de paso, darle salida a un futbolista que no entra en los planes del cuerpo técnico.

Sin minutos y sin lugar en el banco de suplentes desde el semestre pasado, Blondel busca con urgencia un cambio de aire que le garantice la continuidad que hoy no tiene vistiendo la azul y oro. Además, emigrar a Europa podría ayudarlo de cara a sus aspiraciones por ganarse un lugar en la lista de la Selección de Suiza para el próximo Mundial.

Lucas Blondel podría continuar su carrera en el Elche de España (@lucasblondel17).

Este último retroceso de Blondel en la jerarquía del plantel se da en paralelo al ascenso de Marcelo Weigandt. En un giro de guion inesperado, el Chelo, que parecía tener un pie afuera del club a principios de año, ganó terreno convenció al cuerpo técnico. Úbeda solicitó su reincorporación a las prácticas con el grupo principal y hoy se perfila como la alternativa natural de Juan Barinaga, quien se adueñó del puesto titular.

Cabe recordar que Blondel ya estuvo cerca de marcharse a Independiente o Argentinos Juniors en este mismo mercado, pero la salida Luis Advíncula frenó su partida por una cuestión de recambio. Sin embargo, el escenario cambió y hoy Boca no pondría trabas para su partida. Por ende, si el Elche acelera en las próximas horas, la operación podría concretarse, permitiéndole al Xeneize recibir una plaza extra para incorporar.

