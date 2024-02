Pasó el fin de semana de fútbol en la Copa de la Liga Profesional y, como es habitual, en ESPN F90 tuvo lugar la clásica sección que protagoniza Federico Bulos, “Las Perlas”, para evaluar los puntos altos y bajos en el fútbol argentino.

Después de haberle dado la perla blanca a Diego Herazo, delantero de San Lorenzo, Bulos criticó el desempeño de Diego Martínez desde su llegada a Boca como entrenador, haciendo foco principalmente en la indecisión a la hora de sostener un mismo equipo titular.

“Usted es medio raro, pero me cae bien. Sucede que en Boca no hay tiempo. No hay mucho tiempo que perder, porque la urgencia en el fútbol argentino está a la vista de todos. No hay chamuyo que valga si su equipo no gana. Usted pone a Fabra, saca a Fabra. Pone a Blanco, saca a Blanco. Pone a Campuzano, saca a Campuzano. Pone a Benedetto, saca a Benedetto. ¡Me está volviendo loco!”, soltó el panelista de F90 totalmente descontrolado.

Fue allí, mientras Bulos mencionaba a los jugadores a los que Martínez no les garantizaba la titularidad en Boca, cuando Morena Beltrán levantó la voz y soltó: “¡Blondel!”. Su comentario pasó desapercibido más allá de alguna que otra risa en el estudio. ¿Teléfono para Martínez?

La periodista y actual pareja del lateral derecho del Xeneize dejó atrás el silencio que mantuvo durante varias semanas acerca de su relación con Lucas Blondel para hablar en televisión tanto del jugador como de su desempeño dentro de la cancha. Sin ir más lejos, el ex Tigre mojó contra Lanús el último fin de semana y fue mencionado en el programa de Vignolo al posterior mediodía.

¿De qué depende la titularidad de Blondel?

Es cierto que Blondel hoy no es una pieza titular para Diego Martínez desde que llegó a Boca. La competencia en el lateral derecho del Xeneize es tan feroz que Marcelo Weigandt, quien supo ser titular hace no mucho, hoy evalúa seriamente marcharse del club al no renovar su contrato. Es que mover a Luis Advíncula parece ser tarea imposible, pero hay excepciones.

La única salvedad va por el lado del cambio táctico. El DT de Boca lo llegó a probar de lateral izquierdo en alguna que otra práctica, pero lo cierto es que Blondel podría encontrar hueco en el equipo si es que Luis Advíncula retoma sus tareas como carrilero/extremo, tal como lo hacía bajo el mando de Jorge Almirón. Caso contrario, el peruano seguirá siendo dueño de la banda.