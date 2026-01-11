Es tendencia:
Boca Juniors

El Sao Paulo de Hernán Crespo abrió negociaciones para sacar a Kevin Zenón de Boca: los detalles

El elenco paulista, que jugará la Copa Sudamericana, quiere contar con el volante que no es titular para Úbeda.

Por Marco D'arcangelo

Kevin Zenón, mediocampista de Boca.
Sin la continuidad esperada bajo la conducción técnica de Claudio Úbeda, el volante ofensivo de Boca, Kevin Zenón, comenzó a recibir ofertas para cambiar de aires en el mercado de pases de verano. Primero, lo sondearon desde Europa, mientras que ahora cuenta con un interés desde Sudamérica. 

Es que, según lo informado por el periodista Germán García Grova, San Pablo de Brasil, equipo que es comandado por Hernán Crespo, tiene en carpeta al mediocampista surgido de Unión y es por eso que inició las primeras negociaciones formales para conocer las exigencias del Xeneize. 

Siguiendo con su información, la fuente citada sumó que el elenco brasileño tendría la intención de ofertar un préstamo con una opción de compra a su favor. Por el momento no se conocen las cifras que está dispuesta a pagar el elenco paulista para contar con el futbolista. 

De cara a la temporada 2026, San Pablo busca reforzar el plantel debido a que tendrá triple competencia. Además de disputar la Serie A de Brasil y la Copa Brasil, jugará la Copa Conmebol Sudamericana, en la que podría enfrentarse a River en caso de que ambos equipos avancen. 

Así las cosas, ya son dos los equipos interesados en Zenón, por lo que podría salir en este mercado de pases. El otro club que lo tiene en carpeta es Alavés, el elenco español que es dirigido por el ‘Chacho’ Coudet, y que también lo quiso sumar a préstamo, pero no llegaron a un acuerdo en el inicio. 

Los números de Kevin Zenón en Boca

Desde su llegada al elenco de la Ribera a principios de 2024, el volante de 24 años lleva disputados un total de 79 partidos, en los que marcó 10 goles y aportó 7 asistencias. Además, recibió 6 amarillas y fue expulsado en una oportunidad en 5051 minutos en cancha.

Datos claves 

  • San Pablo de Brasil inició negociaciones formales para fichar a Kevin Zenón.
  • El club brasileño pretende un préstamo con opción de compra por el volante.
  • Alavés de España es el otro equipo interesado en contratar al jugador xeneize.
Marco D'arcangelo

