Tras recuperar a Zeballos, Leandro Paredes activó un plan en Boca para que otro jugador vuelva a ser protagonista

La cinta de capitán no es solo un adorno para Leandro Paredes en Boca. A la vista está el impacto que ejerció dentro de la cancha, pero entendió que su rol en el plantel también juega en sus compañeros. Así lo demostró el año pasado al ser responsable en devolverle la sonrisa a Exequiel Zeballos. Y para 2026, el operativo ya tendría a su segundo objetivo en la mira: Kevin Zenón.

La situación del volante zurdo no se presenta sencilla en La Ribera. Es que tras un semestre de flojo rendimiento y escasa participación, en las últimas horas se vio ligado a una posible transferencia al Alavés de España por un préstamo de 18 meses. Pero nada detiene al volante campeón del mundo a hacer lo posible por retenerlo. La fórmula secreta parece clara: apadrinarlo.

La estrategia de Paredes es de cercanía total. “Está muy encima de él“, le confesaron a Olé desde las entrañas de Ezeiza. Aunque la relación ya se viene forjando desde antes, cuando el ‘5’ subió aquella famosa foto cenando con Zeballos y el propio Zenón, bautizándolos como sus “Hermanitos”. Un guiño que con el diario del lunes se vuelve evidente.

El posteo de Leandro Paredes junto a Zenón y Zeballos, de sus compañeros más cercanos en Boca.

Ese vínculo se fortaleció en el verano. No es casualidad que Paredes haya asistido (junto a Merentiel, Zeballos, Brey, Blanco, entre otros) al casamiento de Zenón en Santa Fe, ni tampoco el video que se viralizó recientemente en la concentración, donde se los ve compitiendo a las risas en videojuegos, el metegol y al ping pong.

La primera señal que ilusiona

Casualidad o no, el proyecto Paredes podría haber llegado a los ojos de Claudio Úbeda. Esto se debe a que el DT apostó por incluir a Zenón como titular en la primera práctica del año, posicionándolo como extremo derecho en un tridente que completan Merentiel y Zeballos.

De todas formas, el desafío no resulta sencillo, pero la ecuación es prometedora. “Desde que llegó nos dio mucho cariño y confianza“, explicó un Zeballos ya recuperado sobre la fórmula que funcionó sobre su juego. Ahora, Paredes puede estar ante el objetivo de, a puro consejo y respaldo, contagiarle esa misma confianza a Zenón y darle a Boca un “refuerzo” que ya tenía en casa.

