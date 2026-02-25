Es tendencia:
River Plate

Hernán Crespo rompió el silencio y definió como un “elogio” que River lo piense para reemplazar a Gallardo

El oriundo de Florida, a sus 50 años, aparece como uno de los candidatos para ocupar el puesto que Marcelo Gallardo dejó vacante.

Por Julián Mazzara

Hernán Crespo, DT de São Paulo que suena en River.
River está buscando un nuevo entrenador, ya que Marcelo Gallardo anunció que se marchará del club tras el partido ante Banfield, que se disputará este jueves 26 de febrero en el Monumental, y la danza de nombres comenzó a tomar forma. Uno de los apuntados es Hernán Crespo.

Si bien es Eduardo Coudet quien reúne el mayor consenso dirigencial, algunos de los que toman decisiones dentro del mundo riverplatense piensan en Valdanito para que tenga su primera experiencia dentro de uno de los grandes del país tras hacer carrera en instituciones como Defensa y Justicia, Lanús y São Paulo, donde se encuentra actualmente.

En medio de las diferentes versiones que circulan tanto en Argentina como en Brasil, al propio Crespo le preguntaron, durante la previa al partido contra Coritiba, si había recibido contacto alguno por parte de Stefano Di Carlo o alguno de los directivos del Millonario: “Todo el mundo sabe mi historia con River. Es un gigante a nivel mundial y es un elogio que se me mencione. Estoy trabajando y enfocado en São Paulo”, exclamó sin ningún tipo de vueltas.

Más allá de las declaraciones que brindó a la transmisión oficial del encuentro que el Tricolor disputará en Estadio Couto Pereira, en 2021, el ex delantero de la Selección Argentina, Chelsea y AC Milan fue tajante con su deseo: “Sería hermoso volver a representar a River y poder caminar por los pasillos del Monumental, entrar a ese vestuario local que tantas satisfacciones me dio…”, indicó. Pero fue cauto y, en ese entonces, también marcó que todavía debía “hacer los méritos suficientes para que el día de mañana los dirigentes que estén en la institución se fijen en mí como para poder volver”.

Tweet placeholder

La experiencia de Hernán Crespo

Pese a tener contrato con São Paulo hasta diciembre, Hernán Crespo es otro de los principales candidatos a tomar el timón en River. En la presente temporada, el equipo está clasificado a las semifinales del Campeonato Paulista, en las que se medirá a Palmeiras, y comparte la primera posición del Brasileirao con otros tres equipos, habiendo sumado 7 puntos en las primeras tres jornadas disputadas.

La última formación de Marcelo Gallardo en River, con la misión de vencer a Banfield por el Torneo Apertura

El día que Chacho Coudet confesó ser hincha de Boca: “Iba a la cancha, me llevaba mi viejo”

El año pasado fue mucho más cuesta arriba para el entrenador que llegó al club en junio, finalizó en la octava posición del Brasileirao y fue eliminado en los cuartos de final de la Copa Libertadores por Liga Deportiva Universitaria de Quito.

El DT venía de hacer experiencia en Medio Oriente. En 2023, conquistó con el Al Duhail de Qatar la triple corona que se compone con la Liga, la Copa de las Estrellas y la Copa Príncipe de la Corona. En 2024 conquistó con Al Ain de Emiratos Árabes la Liga de Campeones de Asia que le valió al club la clasificación al último Mundial de Clubes.

Su palmarés como entrenador se completa con la histórica Copa Sudamericana que conquistó con Defensa y Justicia en 2020 y el Campeonato Paulista que ganó durante su primer ciclo como entrenador del São Paulo, en 2021.

DATOS CLAVES

Aquí tienes los datos clave del artículo:

  • Marcelo Gallardo dejará River Plate tras el partido contra Banfield el 26 de febrero.
  • Hernán Crespo es uno de los candidatos dirigenciales junto a Eduardo Coudet para el puesto.
  • El entrenador Hernán Crespo dirige actualmente a São Paulo en el fútbol de Brasil.
Julián Mazzara
Julián Mazzara

