Entre títulos conquistados y luchas por no descender: las últimas campañas de los posibles sucesores de Gallardo en River

Hecho el anuncio por el mismísimo Marcelo Gallardo de que el próximo jueves 26 de febrero, ante Banfield y en el Estadio Monumental, dirigirá su último partido en River, la dirigencia activó la maquinaria para dar con un nuevo entrenador a partir de sus propias valoraciones, pero tratando a la vez de no desoír la voluntad de los hinchas para no resentir las relaciones que siempre se tensan cuando se vuelve reiterada la imposibilidad de cumplir con los objetivos deportivos trazados.

Desde que se difundieron las palabras del Muñeco hasta la mañana de este martes los nombres que sonaron como candidatos fueron muchos y de lo más variados: desde el otro gran ídolo que tiene el club como entrenador, Ramón Díaz, hasta técnicos con trabajo en Europa como Eduardo Coudet y Matías Almeyda, pero también con lugar para la sorpresa como la que provocaría que finalmente se avance por Ariel Holan.

Otros nombres que ganaron mucho terreno en las últimas horas fueron los de Hernán Crespo, con contrato en Sao Paulo hasta fin de año; y Santiago Solari, actual director de fútbol del Real Madrid. De momento, el único candidato que ya habría expresado su negativa fue Pablo Aimar, quien no tiene intenciones de abandonar a Lionel Scaloni en el cuerpo técnico de la Selección Argentina al menos hasta después del Mundial.

Así las cosas, vale la pena repasar cómo han sido las últimas campañas de cada uno de los candidatos que todavía siguen en carrera para tomar el relevo de Marcelo Gallardo en River.

River ya hizo las primeras averiguaciones por Coudet. (Getty).

Eduardo Coudet

Chacho Coudet está atravesando su segunda temporada como entrenador del Deportivo Alavés, club al que logró salvar del descenso por dos puntos la pasada temporada y con el que está abocado a la misma tarea en la actualidad, ubicándose en la decimocuarta posición con 27 puntos tras el empate 2-2 ante Girona que se consumó este lunes, tres unidades por encima de los puestos de descenso.

Publicidad

Publicidad

ver también 85 millones: el derroche que hizo Gallardo en refuerzos desde su vuelta a River

Las últimas informaciones dan cuenta de que River ya tomó contacto con el entrenador, cuya salida no será sencilla precisamente por el reto que está llevando adelante. Dejar al equipo en plena lucha por no descender podría no ser bien visto no solo por el propio club, sino además dejar una imagen negativa para él en el fútbol español si quisiera regresar algún día.

Antes de recalar en Alavés, Coudet dirigió en Brasil a Atlético Mineiro e Internacional de Porto Alegre, logrando conducir a este último a las semifinales de la Copa Libertadores de 2023, instancia en la que fue eliminado por el equipo que se quedaría con el título: Fluminense.

A lo largo de su carrera como entrenador, Chacho fue campeón de Primera División y Trofeo de Campeones con Racing, además de elegido como el mejor DT de la Superliga Argentina en 2019. A su palmarés hay que añadir el Campeonato Mineiro que conquistó en 2023, precisamente con Atlético Mineiro.

Publicidad

Publicidad

Hernán Crespo

Pese a tener contrato con Sao Paulo hasta diciembre, Crespo es otro de los principales candidatos a tomar el timón en River. En la presente temporada, el equipo está clasificado a las semifinales del Campeonato Paulista, en las que se medirá a Palmeiras, y comparte la primera posición del Brasileirao con otros tres equipos, habiendo sumado 7 puntos en las primeras tres jornadas disputadas.

El año pasado fue mucho más cuesta arriba para el entrenador que llegó al club en junio, finalizó en la octava posición del Brasileirao y fue eliminado en los cuartos de final de la Copa Libertadores por Liga Deportiva Universitaria de Quito.

Hernán Crespo inició de gran manera el 2026 con Sao Paulo. (Getty).

Publicidad

Publicidad

El DT venía de hacer experiencia en Medio Oriente. En 2023, conquistó con el Al Duhail de Qatar la triple corona que se compone con la Liga, la Copa de las Estrellas y la Copa Príncipe de la Corona. En 2024 conquistó con Al Ain de Emiratos Árabes la Liga de Campeones de Asia que le valió al club la clasificación al último Mundial de Clubes.

Su palmarés como entrenador se completa con la histórica Copa Sudamericana que conquistó con Defensa y Justicia en 2020 y el Campeonato Paulista que ganó durante su primer ciclo como entrenador del Sao Paulo, en 2021.

Ramón Díaz

El de Ramón será un nombre que sonará cada vez que en River se busque entrenador, aunque en esta oportunidad no habrían existido los contactos que só existieron con otros candidatos. Sin club desde que fue cesado por Inter de Porto Alegre en noviembre del año pasado, dejando al equipo en puestos de descenso, su experiencia anterior en Olimpia de Paraguay también selló un precedente negativo en su carrera, pues dejó el club a solo 40 días de asumir, habiendo dirigido apenas 7 partidos de los cuales perdió 3, ganó 2 y empató 2.

Publicidad

Publicidad

Previamente, Díaz venía de dos hazañas importantes que agigantaron su legado. En 2023, logró salvar del descenso a un Vasco da Gama que parecía condenado al momento de su arribo y en marzo de 2025 consiguió con Corinthians el Campeonato Paulista que lo convirtió en el entrenador argentino con más títulos de la historia.

El rico palmarés de Ramón Díaz como entrenador se compone de siete títulos de Primera División con River, además de haber conquistado la Copa Libertadores de 1996 y la Supercopa Sudamericana de 1997; un título de Primera División con San Lorenzo, cinco títulos nacionales con Al Hilal de Arabia Saudita, equipo con el que a nivel internacional también conquistó la Supercopa de Lusail en 2022; y el mencionado Campeonato Paulista con Corinthians.

Santiago Solari

El nombre de Santiago Solari cobró mucha fuerza incluso cuando ya hace cuatro años que no ejerce como entrenador de Primera División. Su última experiencia fue con el América de México, club con el que disputó dos torneos completos y fue cesado en el Clausura 2022 después de ganar apenas uno de los primeros ocho partidos de la Liga MX.

Publicidad

Publicidad

El actual director de fútbol del Real Madrid había dirigido tres temporadas en el Castilla y tuvo su gran oportunidad de conducir al primer equipo Merengue en la temporada 2018/2019, tras la conflictiva destitución de Julen Lopetegui. Pese a lo breve de la experiencia, logró conquistar el Mundial de Clubes de 2018, único título de su carrera como DT.

Matías Almeyda

Matías Almeyda, que pasó de ser jugador a entrenador de River en el peor momento de su historia y lo devolvió a Primera División, está transitando su primera temporada en LaLiga de España con Sevilla, club que atraviesa una profunda crisis económica e institucional y que tiene como principal objetivo evitar el descenso.

Almeyda está pagando una suspensión de 7 fechas en Sevilla.

Publicidad

Publicidad

Con 25 jornadas disputadas, cosechó 8 victorias, 5 empates y sufrió 12 derrotas, números que de momento son suficientes para mantenerlo alejado de la zona roja, con 29 puntos que le dan 5 de ventaja de los puestos de descenso. El DT viene de sufrir una dura sanción de siete partidos de suspensión tras un cruce con el árbitro del partido ante Deportivo Alavés el pasado 14 de febrero. Apenas pagó una fecha, en la que su equipo le ganó 1-0 a Getafe como visitante.

Antes de recalar en España, Almeyda dirigió tres temporadas al AEK de Atenas, club con el que conquistó la Superliga y la Copa de Grecia en 2023. Su palmarés se completa con dos títulos en Primera Nacional (River y Banfield) y cinco títulos con Chivas de Guadalajara: Liga MX, Copa MX en dos ocasiones, Supercopa MX y Liga de Campeones de la Concacaf.

Ariel Holan

El más sorpresivo de los nombres que surgieron entre los candidatos a reemplazar a Marcelo Gallardo en River es sin dudas el de Ariel Holan, quien hizo su última experiencia el año pasado en Rosario Central, equipo con el que logró la mayor cosecha de puntos en Primera División en 2025, lo que le valió un improvisado título de campeón de Liga Profesional pese a no coronar ni en el Apertura ni en el Clausura.

Publicidad

Publicidad

Previamente, Holan había tenido una experiencia fallida con Barcelona de Guayaquil en 2024, que finalizó de manera abrupta tras 22 partidos en los que logró 10 victorias, 4 empates y sufrió 8 derrotas. Su palmarés como DT se compone del mencionado título con El Canallla, otro en Primera División con Universidad Católica en 2020 en Chile; además de la Copa Sudamericana de 2017 y la Suruga Bank de 2018 con Independiente.