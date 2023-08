La serie de cuartos de final de la Copa Libertadores entre Boca y Racing reavivó un viejo conflicto entre dos futbolistas que fueron compañeros y que ahora serán rivales: Darío Benedetto y Agustín Almendra, quien llegó a La Academia tras una conflictiva desvinculación del Xeneize.

El primero en hacer referencia al viejo episodio que los enfrentó fue Darío Benedetto, después de ser consultado sobre si pensaba saludar al mediocampista. “Si lo veo, no le doy un abrazo, pero lo saludo. Nos cruzamos cuando estaba entrenando todavía en Boca. No hay ningún rencor ni hay ningún problema. El sabe lo qué pasó y no hace falta aclarar nada“, dijo.

Y agregó: “Hay cosas que no se pueden hablar, si fuese por mí tengo la personalidad para hacerlo. Yo tengo respeto por los dirigentes, por los técnicos y no me arrepiento. Quedé como un bocón pero insisto: no me arrepiento. El grupo y yo sabemos por qué lo hice”.

Agustín Almendra no se tomó nada bien esas declaraciones y le hizo llegar una respuesta: “Benedetto tendría que preocuparse por sus problemas personales. Yo ni lo saludaría, él dijo que es un buchón. ¿Para qué voy a hablar con un muchacho así?”, contraatacó.

Finalmente, fue Jorge Almirón el consultado sobre el conflicto en la rueda de prensa posterior al triunfo de Boca sobre Platense. Y a diferencia de los futbolistas, se encargó de poner paños fríos a la disputa. “Darío es inteligente. Es un poco de condimento para un juego tan importante. Nos enfocamos en hacer las cosas bien. El resto, es un show, no pasa nada”, dijo.

¿Cuándo juegan Boca y Racing por los cuartos de final de la Libertadores?

La serie de cuartos de final de Copa Libertadores entre Boca y Racing celebrará su partido de ida el próximo miércoles 23 de agosto en La Bombonera, mientras que el partido revancha será el miércoles 30 en el Cilindro de Avellaneda.

¿Dónde ver Boca vs Racing por los cuartos de final de la Libertadores?

Los encuentros de Boca Juniors vs. Racing Club en la Copa Libertadores de América se pueden disfrutar en vivo por la plataforma Star+.