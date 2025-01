Maligno Torres, exclusivo: las gracias a Colapinto, su reunión con Milei y cómo cambió su vida

El 31 de julio de 2024, el país se puso de pie para ovacionar a José Maligno Torres, quien se convirtió en el primer argentino en ganar una medalla de oro en lo Juegos Olímpicos de París. De un día para el otro, el joven de 29 años pasó del anonimato a la fama y ahora, a casi seis meses de su logro, charló con Bolavip y analizó cómo cambió su vida.

–¿2024 fue el mejor año de tu vida?

-Sí, fue uno de los mejores años de mi vida, ha sido muy estresante, frustrante por muchos motivos y demás, pero ya en mitad de año empezó la parte más emocionante que fue la parte olímpica. Luego cambiaron muchas cosas y mi vida dio vuelta 180 grados, logramos entrar a un Mundial que no esperábamos un buen resultado porque uno frena mucho el tema del entrenamiento luego de lo sucedido y comenzar 2025 con el ranking del ciclismo como el 1 del mundo era lo que menos iba a empezar.

–¿Y que sensaciones te deja ser número 1 del mundo?

-Una presión. Es real que eso puede variar porque por una ausencia en una competencia, ya sea por un tema como una lesión, te puede hacer perder puntos y caer. Pero lo que mas quisiera después es generar ilusión y emoción. También es una cierta presión importante por mantenerte al máximo nivel para soportar estar en todos los niveles.

-¿Y en lo económico ha cambiado tu vida ser número 1?

-Eso es relativamente nuevo porque es la primera vez que estoy primero en el ranking, pero por el momento no me varía en nada. Quizás no estamos como en otros países latinos que en esos países te genera mejores ingresos en el área deportiva por parte del gobierno. Quizás el más cercano que tengo es Brasil y ellos cuando estaban en posición 9 le pagan cierto dinero y en la quinta otro, y cuando están 1 ni hablar, mejoran mucho el ingreso a la selección por parte gubernamental. Argentina no se maneja esa forma, entonces no me cambia mucho, es como estar como el mejor del mundo y nada mas.

¿Qué te cambió la vida en el día a día después de ganar el oro olímpico?

-Yo sigo haciendo mi vida igual. Me muevo como siempre lo hice, sigo entrenando en el mismo parque, pero no voy a negar que la parte económica con los patrocinadores cambió. Hubo mejoras, se acercaron nuevos patrocinadores. Obviamente propuestas nuevas, proyectos, hay muchos compromisos y somos una voz que se escucha, entonces ha cambiado esa situación. Además, la gente te conoce muchísimo, pero tal vez tenga una ventajita. Es que tal vez gran parte de la gente no conoce mi cara aunque sí mi apodo, Maligno, pero no mi cara. Entonces puedo pasar desapercibido en muchos lugares aunque en otros cuando se dan cuenta me piden fotos y demás.

Maligno Torres con la medalla de oro.

Publicidad

Publicidad

-¿Cómo era tu Whatsapp antes de los Juegos Olímpicos, la semana posterior y ahora?

-Antes de los Juegos Olímpicos ya venía bastante intenso porque estábamos entrando al área olímpica y con el enfoque puesto. Pero posterior, creo que los primeros dos días el celular no lo usamos más. Empezaron las llamadas y adiós. El celular… Desaparecía la batería a las dos horas por la cantidad de llamadas. No lo usaba, no tenía sentido. Pasó lo mismo con el de mi coach y unos días después lo empezamos a usar pero estaba muy complicado. Cuando llegué a casa estaban en la puerta los medios y estuvimos varios días con las entrevistas, la familia estaba destruida. Gracias a Dios, pero apareció Franco Colapinto y pude relajar. Ya pude estar mas tranquilo, pero en un momento casi pierdo el foco, me asusté un poco, pero por suerte apareció él y ya está.

-¿Por qué decís que casi perdés el foco?

-Me tomo las cosas muy normal y trato de hacer lo que siempre hago, por más que la gente se me acerque a pedir fotos, lo hago de la mejor manera. Incluso me pongo a charlar y demás. Pero cierto tiempo estuvo muy eufórico el tema, se acercaban de todos lados, los medios de todos lados, te buscaban, te encontraban, quizá me había agotado un poquito. Yo quería entrenar para volver a competir y se me complicaba muchísimo. Por eso te decía que por suerte apreció Colapinto.

-¿Cómo asimilaste la fama que te llegó tan de repente y que te conozca todo el mundo?

-Por ese lado es increíble, me hace sentir afortunado que la gente me reconozca. Yo estoy contento por ese lado, cada vez que me encuentro personas que se me acercan y me preguntan algo, soy yo el que termina haciéndoles una encuesta para que entiendan que soy uno mas, como ellos, que simplemente cumplió un sueño muy importante. Pero sí es real que cambió mucho, te reconocen, agradecen, muchas personas mayores sobre todo, que se te acercan para agradecer y se ponen muy sensibles y eso te hace sentir muy extraño, muy loco todo.

Publicidad

Publicidad

José ‘Maligno’ Torres, medalla de oro en BMX freestyle.

–Vos hablabas de Colapinto, una primera etapa del año con vos y otra con él. Hace poco se entregaron los Premios Olimpia, ¿crees que vos fuiste el deportista 2024?

-Es muy difícil, jamás voy a decir que soy el mejor o si lo merecía, eso se lo dejo a la gente. Yo desconocía un poquito la premiación esta hasta que me puse a investigar un poquito y me enteré que Messi la ganó varias veces y que es la más importante. Yo ya había ganado con haber ganado mi terna del ciclismo y luego con estar entre los favoritos con Dibu Martínez y Colapinto. Si ganaba o no ganaba, yo ya estaba hecho. Más cuando vi los comentarios de la gente que decía que me lo merecía, con eso dije, ya está. Los atletas no tienen nada que ver, es mas del lado de la organización, quizás hubiese estado bueno que se aclare un poco más si el premio es por el lado mediático o si es netamente por los resultados. Eso hubiera estado buenísimo, pero bueno, uno decía ‘Olimpia’ y esperaba algo mas olímpico. Pero uno jamás sabe qué es lo que puede suceder y tampoco me molestaba porque todos tienen la misma exigencia. Quizás también uno se basa mucho más en un deporte que es más popular y requiere más dinero, pero no hay que olvidar que todos los atletas hacen el mismo esfuerzo o más y quizá eso confunde a la gente. Por ahí (el automovilismo) es un deporte en el que van muy rápido, que esto o lo otro… Todo bien, pero no hay que desmerecer el esfuerzo gigante de otros atletas.

Publicidad

Publicidad

-¿Creés que se los considera un poco menos a los deportistas olímpicos?

-No lo sé. Los olímpicos siempre van a estar un poco más abajo que los deportes más populares como el fútbol o la Fórmula . Pero eso no quiere decir que no hagan mucho esfuerzo, estamos en la misma, luchándola igual.

-¿Pudiste hablar con Colapinto para agradecerte por liberarte?

-No, no tuve las agallas. Como entró en un furor y demás, y tenía varias carreras, sabía que no iba a estar manejando sus redes entonces no le mandé un mensaje. No lo iba a ver, como me pasó a mi en esas primera semanas. Luego me puse a repasar y tenía mensajes de atletas y de gente muy importante, figuras del mundo del espectáculo…

-¿Quiénes por ejemplo?

-Muchos muy importantes que yo dije, ‘no puedo creer que no lo vi’, soy un imbécil.

–Dame 2 o 3 nombres.

-Con Julián Álvarez pudimos conversar un poco, me invitó al partido estando yo en el predio olímpico. Me interesaba mucho conocerlo. Después había de ex integrantes de Showmatch y todo ese sector. Soy horribles con los nombre y me los olvido, pero gente muy importante que jamás pensé que me iban a mandar un mensaje. No les respondí porque ya era tarde, dos meses después, pero una locura. Con Colapinto no me comuniqué justamente por eso. Tal vez en estos días le mande.

Publicidad

Publicidad

El Maligno ganó la medalla de oro en París 2024.

–Una vez que ganaste el oro viniste par la Argentina y te juntaste con Javier Milei, ¿sentiste apoyo del gobierno después de esa reunión?

-Si me hablás de manera directa, no, en absoluto, pero tampoco lo estaba buscando, no quiero que me regalen las cosas. Si me quieren dar algo, genial sino no pasa nada. No fuimos con esa mentalidad, el presidente nos quiso recibir y fuimos como cualquier persona o deportista que lo acepta con cualquier gobierno. No somos Messi que podemos tomar la decisión de ‘No voy porque ellos nos necesitan a nosotros’. Si soy o no partidario es lo que menos interesa. Después me dí cuenta de que quizás no nos favoreció estar ahí, porque hay mucha gente que está en contra del gobierno y creen que nosotros estamos a favor, y no es así.

Publicidad

Publicidad

-¿Sentís que quedaste pegado?

-Sí, definitivamente. Hubo mucho hate, de personas, “estuvo con el peluca” y te dan por todos lados. Y después dijimos que, punto uno, no ganamos nada, incluso podíamos haber perdido. A otro atleta le diría que no es necesario. Pero sí fue por respeto al gobierno actual, lo votes o no, todos buscamos lo mismo: queremos que mejore el país, es lo que esperamos. Después si lo hacen mal o no es parte de lo que pasa.

-¿Tu consejo para un deportista que gane una medalla es ‘pensalo dos veces’?

-Definitivamente. Quizás es mejor mantenerse neutro, para que no haya problemas con la gente. Pero al fin y al cabo afecta un poco. Si quieren por respeto lo hacen, pero en nuestro caso no fue funcional en lo absoluto.

–Cómo ves al deporte argentino, ¿los gobiernos nacionales le dan bola al deporte? ¿Apoyan o vos en este caso como medallista pedís que se pongan mas las pilas?

Publicidad

Publicidad

-En el gobierno anterior desconozco. Tema bono olímpico por medallas y demás, quizás hubo una mejor respuesta por parte del gobierno anterior. Quizás muchas veces la gente puede decir “les dieron plata, ¿qué esperaban?”. No es que uno lo espere, pero uno como atleta sacrifica muchas cosas, como las personas en su trabajo, y es un momento en el que llegás a lo máximo y como atleta uno piensa que se lo van a valorar poco más. Uno quiere establecer mejor su vida, su situación económica, como cualquiera, no estamos buscando que nos regale nada, pero creo que en ese momento mucha gente se puso feliz y se pudo haber agarrado de ese momento y uno siente que logramos algo importante para toda la gente. Lo primero que hacemos es representar a nuestro país y es de las pocas formas de hacer conocer nuestro país. Quizás el gobierno anterior estuvo mejor en cuanto al bono, eso estuve escuchando, así que sí, mucho mejor. Después no me quejo de la parte selección, porque siempre tuve apoyo y no me quejo, estoy bien. Pero siempre se puede mejorar, eso está de mas decirlo. Desde los trabajos comunes hasta el área deportiva siempre se puede mejorar y ojalá suceda. Y ojalá que la próxima vez que tenga la oportunidad de estar cerca del Gobierno, me refiero al presidente, pueda decirle que apoyen un poquito más a este sector, que quizá está medio complicado y ojalá lo puedan hacer.

-Y para cerrar, ¿qué sería un buen 2025 para vos?

-Lo más importante es mantener el nivel, no salir de esa línea. No es como los otros deportes, quizás, para nosotros en la parte individual con llegar a una final ya es haber ganado. Mantenerte en un podio es la gloria. Entonces la idea es mantenerme ahí, no salir de ese nivel. Porque una vez que sales, es muy difícil volver. Mantenerme fuerte, ir a los Panamericanos, el Mundial en Arabia Saudita este año y eventos privados que son los que mejores pagan por los patrocinadores y ahí conseguir los mejores resultados.

ver también Llegó a dejar el tenis, un ex capitán argentino de Copa Davis la convenció de volver y ahora jugará el Abierto de Australia