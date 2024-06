El ex Vélez evalúa seriamente la chance de sumarse al equipo de Diego Martínez, aunque también lo buscan de Brasil.

¿Un campeón del mundo con la 10 de Boca en la Bombonera? No, no es el número que Juan Román Riquelme piensa para Leandro Paredes. El presidente hace rato que desea tener a Thiago Almada en su equipo y esta vez hay más razones para ilusionarse con que esa posibilidad se concrete. Claro que no es fácil y hay que realizar una gran inversión para comprar su pase, pero puede ser…

“Siempre hablo con Román, me pregunta cómo estoy, cómo está mi familia… Tenemos una linda relación, pero todavía no hay nada formal. Hablé un poco de todo con él, fue una linda conversación”, blanqueó el propio Almada en TyC Sports. El vínculo entre el futbolista del Atlanta United con Riquelme se generó gracias a la admiración mutua y se fue haciendo cada vez más cercano.

“Su familia que es de Vélez, pero cuando quieren ver a nuestro club, su familia viene a ver un partido. Lo quiero mucho y sabe que nosotros siempre vamos a querer a los grandes jugadores. Me encanta cómo juega”, contó hace un tiempo el propio Riquelme hablando sobre Almada. En esa oportunidad, JRR también manifestó que el deseo de Thiago es el fútbol europeo, pero él lo tienta con la 10 de Boca.

Thiago, en el cumpleaños de Agustín Riquelme, junto a Javi García, Delgado y Juan Román.

¿Por qué a Thiago Almada lo seduce jugar en Boca?

“Estoy bien acá, el club me trató muy bien desde que llegué”, fue la frase del campeón del mundo que quedó afuera de la Copa América, pero irá a los Juegos Olímpicos. Él no quiere generar un conflico con Atlanta United, pero siente que ya dos años y medio fueron suficientes para su paso por la MLS. Y quiere cambiar de aire.

Es cierto, su sueño es dar el salto a Europa. Sin embargo, ya vivió varias frustraciones con las posibles transferencias que no se concretaron. Principalmente, la que le prometían para sumarse al Atlético Madrid del Cholo Simeone. Entonces, Almada entiende que regresar a la Argentina y ponerse la 10 de Boca puede ser una manera de relanzar su carrera.

Con 23 años, todavía está a tiempo de dar ese paso y que más adelante se concrete una transferencia a un club europeo. En Atlanta United es el dueño del equipo, la figura y el que carga con toda las responsabilidades, pero eso no parece suficiente como vidriera para que lo miren desde el Viejo Continente.

En la noche del miércoles, hizo un golazo para darle el triunfo por 1-0 frente al DC United y el festejo pareció un guiño a lo que se está cocinando a fuego lento: hizo el clásico gesto del Topo Gigio que patentó Riquelme…

Boca no es el único que quiere a Thiago Almada

Riquelme ya sabe que a Thiago lo entusiasma la posibilidad de sumarse al plantel de Diego Martínez para meterles asistencias a Cavani y Merentiel. También el presidente es consciente que debería realizar una gran inversión -la mayor desde que asumió- para poder comprar al menos el 50% del pase de Almada.

Pero, así como lo quiere Boca, hay otros clubes que también sondearon al futbolista nacido en Fuerte Apache y que se formó y saltó a Primera con la camiseta de Vélez. No son de Europa, que eso le jugaría muy en contra al Xeneize, sino que los llamados llegaron desde Brasil, un mercado que hoy es muy fuerte desde lo económico y que también funciona como una gran vidriera para poder cruzar el Atlántico.

Las estadísticas de Thiago Almada en la MLS

El volante de 23 años llegó al Atlanta United en 2022, luego de que le comprara su pase a Vélez en 16 millones de dólares. Desde ese momento se transformó en una pieza clave del equipo en el que suma 78 partidos jugados (73 como titular), 22 goles convertidos y 33 asistencias.