Edinson Cavani continúa con su gran racha goleadora en Boca y se anotó uno más para el triunfo 2-1 sobre Almirante Brown que valió la clasificación a los octavos de final de la Copa Argentina, en el encuentro disputado en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza que fue el último para el Xeneize previo al receso por la disputa de la Copa América.

Pero el uruguayo tuvo también dos gestos con jugadores del equipo rival que lo engrandecen como persona, más allá de todos los laureles que ha sabido conseguir a lo largo de una exitosa carrera futbolística. Quienes pueden dar fe de aquello son Lautaro Elías, a quien le regaló más que su camiseta, y Brian Fernández, con quien se comprometió a firmar una vieja camiseta del PSG.

Apenas finalizado el encuentro, Elías se acercó tímidamente a Cavani para pedirle su camiseta y este accedió de inmediato. Después de sacársela para hacer la entrega, le pidió al juvenil la suya, pero este le comentó que había sido su debut, evidenciando su intención de conservarla. El uruguayo le sonrió, le dio un abrazo y lo despidió con el souvenir azul y oro.

“Estuvimos hablando, me dio unos consejos. La verdad, muy humilde. Me dio la camiseta y me pidió la mía. Le dije que la mía era para mi mamá y mi papá porque debutaba. Lo entendió. La verdad, muy humilde. Es una buena persona”, le contó este jueves el juvenil a TyC Sports.

El testimonio de Brian Fernández, jugador que busca reencausar su carrera con La Fragata a la vez que lucha contra su adicción a las drogas, permitió saber del otro gran gesto del delantero charrúa que está teniendo un 2024 inmejorable en el plano deportivo. “Me llevo el shorcito de Cavani. En la previa le dije que tengo una camiseta del PSG que cambié con él, cuando yo jugaba en Metz, en 2017. Le dije que me la olvidé en mi casa, pero que quería firmarla para encuadrarla y regalársela a mi hermano más chico. Me dijo que cualquier día que quiera ir a tomar unos mates con ellos, me esperaba en Ezeiza. Eso es una caricia al alma”, contó.

En racha goleadora

El gran presente futbolístico de Edinson Cavani, que ya lo convirtió en uno de los favoritos de los hinchas de Boca, lo encuentra habiendo marcado 14 goles en los últimos 16 partidos oficiales que disputó con el equipo. Un detalle no menor es que El Xeneize no perdió ninguno de los encuentros en los que el uruguayo se anotó en la red.

Mensaje de Cavani tras la clasificación de Boca en Copa Argentina

Como ya es una costumbre después de cada partido, Edinson Cavani se expresó desde sus redes sociales tras el triunfo ante Almirante Brown que clasificó a Boca a los octavos de final de la Copa Argentina. “Era importante terminar con una victoria. Seguro tenemos para mejorar, pero ahora a descansar y después volver con las pilas a full. Vamos Boca”, escribió el uruguayo en Instagram.