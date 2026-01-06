El comentario que Marino Hinestroza borró y aporta confusión a su novela con Boca: “Ningún acto de indisciplina”

Boca Juniors continúa con los trabajos en la pretemporada bajo las órdenes de Claudio Úbeda mientras los hinchas se impacientan a la espera de refuerzos. En un año importante, marcado por el regreso del club a la Copa Libertadores, el Xeneize todavía no tiene caras nuevas.

Marino Hinestroza suena para Boca desde el mercado de pases de mitad de 2025 y, en las últimas semanas, la dirigencia comandada por Juan Román Riquelme aceleró gestiones para contar con él este verano. Sin embargo, la novela aún no tiene un final.

Cuando todo indicaba que los clubes habían alcanzado un acuerdo y que el viaje de colombiano hacia Argentina era inminente, la transferencia comenzó a embarrarse. Sin ir más lejos, Hinestroza decidió no presentarse al inicio de la pretemporada de Atlético Nacional.

Aquel acto fue apuntado como uno para ejercer presión contra el combinado de Medellín, con quien tiene una diferencia de cifras que en Boca esperan que se resuelva. El periodista Pipe Sierra incluso visibilizó este martes un entrenamiento apartado del jugador, que generó su reacción.

“En la víspera de lo que será la venta de Marino Hinestroza al exterior, con varios equipos interesados, el extremo fue visto por un hincha en un hotel de Medellín entrenando individualmente. Entre las partes involucradas, cuidan al jugador mientras se resuelve esta semana su futuro”, soltó Sierra.

Aunque luego borró, la respuesta de Hinestroza no tardó en llegar: “Buen periodista hablando la verdad (sic). No es ningún acto de indisciplina, ni mucho menos presión para irme a Boca. ¡NO ES NINGÚN ACTO DE INDISCIPLINA!”.

