Es tendencia:
logotipo del encabezado
MERCADO DE PASES

El comentario que Marino Hinestroza borró y aporta confusión a su novela con Boca: “Ningún acto de indisciplina”

El Xeneize acumula semanas de negociaciones por el colombiano, que no logra acordar su salida.

Por Agustín Vetere

Seguí a Bolavip en Google!
Boca espera por Marino Hinestroza.
© Atlético NacionalBoca espera por Marino Hinestroza.

Boca Juniors continúa con los trabajos en la pretemporada bajo las órdenes de Claudio Úbeda mientras los hinchas se impacientan a la espera de refuerzos. En un año importante, marcado por el regreso del club a la Copa Libertadores, el Xeneize todavía no tiene caras nuevas.

Marino Hinestroza suena para Boca desde el mercado de pases de mitad de 2025 y, en las últimas semanas, la dirigencia comandada por Juan Román Riquelme aceleró gestiones para contar con él este verano. Sin embargo, la novela aún no tiene un final.

Cuando todo indicaba que los clubes habían alcanzado un acuerdo y que el viaje de colombiano hacia Argentina era inminente, la transferencia comenzó a embarrarse. Sin ir más lejos, Hinestroza decidió no presentarse al inicio de la pretemporada de Atlético Nacional.

Aquel acto fue apuntado como uno para ejercer presión contra el combinado de Medellín, con quien tiene una diferencia de cifras que en Boca esperan que se resuelva. El periodista Pipe Sierra incluso visibilizó este martes un entrenamiento apartado del jugador, que generó su reacción.

“En la víspera de lo que será la venta de Marino Hinestroza al exterior, con varios equipos interesados, el extremo fue visto por un hincha en un hotel de Medellín entrenando individualmente. Entre las partes involucradas, cuidan al jugador mientras se resuelve esta semana su futuro”, soltó Sierra.

Publicidad

Aunque luego borró, la respuesta de Hinestroza no tardó en llegar: “Buen periodista hablando la verdad (sic). No es ningún acto de indisciplina, ni mucho menos presión para irme a Boca. ¡NO ES NINGÚN ACTO DE INDISCIPLINA!”.

En Italia volvieron a dudar de la continuidad de Paulo Dybala y reconocen el interés de Boca: “Su momento más complicado en Roma”

ver también

En Italia volvieron a dudar de la continuidad de Paulo Dybala y reconocen el interés de Boca: “Su momento más complicado en Roma”

En síntesis

  • Marino Hinestroza decidió no presentarse al inicio de la pretemporada de Atlético Nacional.
  • El periodista Pipe Sierra informó que el jugador entrenaba individualmente en un hotel de Medellín.
  • Hinestroza negó en redes actos de indisciplina o presión para ir a Boca.
Publicidad
agustín vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Hay acuerdo entre River y Flamengo para que Matías Viña sea refuerzo

jpasman
toti pasman

Gracias Aptra: los Premios Toti 2025 a los mejores del año, con Mastantuono, Cavani y Borja consagrados

Lee también
Neymar se compró una réplica del Batimóvil: la millonaria cifra que desembolsó
Fútbol Internacional

Neymar se compró una réplica del Batimóvil: la millonaria cifra que desembolsó

En Italia volvieron a dudar de la continuidad de Paulo Dybala y reconocen el interés de Boca
Boca Juniors

En Italia volvieron a dudar de la continuidad de Paulo Dybala y reconocen el interés de Boca

Racing de Estrasburgo confirmó al nuevo DT de Valentín Barco y Joaquín Panichelli tras la salida de Liam Rosenior
Fútbol europeo

Racing de Estrasburgo confirmó al nuevo DT de Valentín Barco y Joaquín Panichelli tras la salida de Liam Rosenior

Kevin Zenón es seguido de cerca por un club europeo: la postura del jugador y de Boca
Boca Juniors

Kevin Zenón es seguido de cerca por un club europeo: la postura del jugador y de Boca

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo