Hizo inferiores con Leandro Paredes, lo vincularon con Boca para este mercado y ahora jugará en Getafe

El mercado de pases continúa su curso, donde los clubes buscan diferentes refuerzos para encarar el 2026. Si bien en Europa la temporada aún no terminó, y recién sucederá a mitad de año, en otras partes del mundo dará comienzo en los próximos días. En el caso de Getafe, que acumula 21 unidades y está en la décima posición de la tabla, sumó una cara nueva que fue vinculada a Boca.

Los españoles, que están situados en la ciudad de Madrid, llegaron a un acuerdo con Real Betis para incorporar al delantero argentino de 31 años, Ezequiel Ávila. El rosarino, que se formó en las inferiores del Xeneize, donde le tocó compartir el plantel con Leandro Paredes, saldrá del conjunto dirigido por el chileno Manuel Pellegrini y tendrá la oportunidad de compartir el plantel con un solo sudamericano: el uruguayo Mauro Arambarri.

La operación que concretaron los directivos de Getafe con sus pares del elenco Heliopolitano fue por medio de un préstamo hasta que termine la temporada (junio de 2026), con opción de compra. Y sin duda alguna, será de gran ayuda para José Bordalás, que está compitiendo con gran mayoría de canteranos porque los Azulones dejaron cinco futbolistas libres durante el último verano europeo.

Más allá de los rumores que hubo durante los últimos días, BOLAVIP pudo confirmar que el Chimy Ávila nunca estuvo cerca de jugar en Boca, por lo que solamente se trató de un rumor. Si bien en algún momento dejó en claro que su deseo era ponerse la camiseta azul y oro, no ocurrirá. Al menos en el corto plazo.

El Chimy Ávila durante su paso por Real Betis. (Getty Images)

Chimy Ávila y la posibilidad de regresar a Argentina

En marzo de 2025, cuando su nombre comenzaba a sonar para reemplazar a Ousmane Dembélé en FC Barcelona, el Chimy Ávila dialogó en exclusiva con BOLAVIP, donde no solo se refirió a la posibilidad de jugar en el Culé, sino que también mencionó la idea de tener un nuevo paso por el fútbol argentino.

“Soy una persona que va día a día, hoy yo no puedo meterme en un compromiso o meter en compromiso a alguien por decir “mañana quiero volver a Argentina” porque uno no sabe cómo es el destino a cada uno. Si me preguntás si en algún momento me hace ilusión volver a la Argentina, sí, claro que me hace ilusión porque es mi país, está el equipo de toda la vida y uno como trabajador de este deporte siempre quiere volver a la primera obra que salió, ¿no? Y la verdad que ojalá que en algún momento de mi carrera pueda hacer una vueltita para Argentina”, exclamó.

El paso del Chimy Ávila por Real Betis

Durante su etapa en el conjunto andaluz, fueron 52 los partidos que afrontó: convirtió cinco goles y aportó cuatro asistencias en 2.163 minutos dentro del campo de juego. Además, fue amonestado en 13 ocasiones y dos veces lo expulsaron (una por doble amarilla).

