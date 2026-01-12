El representante del Chimy Ávila se refirió a una posible salida de Betis ante el interés de Boca: “Todo puede pasar”

Dentro de un mercado de pases en el que la puerta giratoria de refuerzos no abunda, una de las prioridades de Boca pasa por reforzar su delantera. A la espera de Marino Hinestroza, otro de los nombres que resonó con fuerzas fue el de Ezequiel Chimy Ávila, de poco protagonismo en Betis. Al punto que las especulaciones llegaron a oídos del entorno del jugador, desde donde no titubearon para enviarle un mensaje con Brandsen 805 como destino.

“Todo puede pasar“, soltó Jorge Bilicich, representante del delantero argentino, sin cerrarle las puertas a una salida del conjunto sevillano. Sin embargo, rápidamente puso el freno de mano y priorizó la cautela.

“El Chimy está muy bien en Betis, que está en su mejor momento deportivo y financiero de su historia“, aseveró en Radio La Red Rosario, diluyendo la llama de la ilusión en La Ribera. “No hay nada imposible en el fútbol pero hoy es complicado“, cerró el agente bajo una postura sincera.

El delantero rosarino apenas marcó dos goles en los 19 partidos que lleva disputados en esta temporada. Un panorama complicado que semanas atrás lo tuvo al borde de emigrar al Getafe en busca de rodaje, pero finalmente la negociación se estancó y fue allí cuando desde el entorno del futbolista lo ofrecieron a Boca.

El Chimy Ávila podría salir de Betis para tener más protagonismo. (Getty Images)

Al tanto de la posibilidad, lo cierto es que desde el Xeneize habrían analizado con seriedad la posibilidad de incorporar al delantero, quien sería del gusto de Juan Román Riquelme, según informó Facundo Pérez en DSports. No obstante, siguiendo la línea de las declaraciones del agente del Chimy, las condiciones para encarar la operación no se presentan sencillas.

Ávila cuenta con contrato en Betis hasta mediados de 2027 y, según trascendió, desde el club pretenden un ingreso que ronde los 2 millones de euros para desprenderse del delantero. Aún desde Boca aún no partió ninguna oferta formal y todo se resume a charlas informales. Mientras tanto, el tridente conformado por Edinson Cavani, Miguel Merentiel y Milton Giménez sigue siendo el encargado de aportar goles.

La interacción de Ávila con Paredes que alimentó el rumor

Cuando el nombre del Chimy comenzaba a tomar fuerzas en Boca Predio, el propio jugador le sumó leña al fuego mediante las redes sociales. Es que se hizo presente entre los comentarios de una publicación de Leandro Paredes, a la cual reaccionó con emoticones que simbolizan aplausos. Y pese a que la reacción provocó la reacción de varios hinchas, el guiño tiene un trasfondo personal entre ambos protagonistas.

La interacción entre Ávila y Paredes mediante redes sociales.

Aunque no resulte una historia del todo conocida, Ávila y Paredes forjaron una relación cuando compartieron categoría en las inferiores de Boca. Sin embargo, el goleador terminó su proceso formativo en San Lorenzo, donde debutó como profesional y dio el salto a Europa.

