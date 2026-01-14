Es tendencia:
Juan Román Riquelme definió en 5 palabras a Marino Hinestroza, inminente refuerzo de Boca

Antes de la primera presentación del Xeneize en 2026, el presidente del club rompió el silencio sobre el mercado de pases.

Por Agustín Vetere

Juan Román Riquelme, presidente de Boca.
© Getty ImagesJuan Román Riquelme, presidente de Boca.

En La Bombonera, Boca Juniors enfrenta este miércoles a Millonarios en el primer partido amistoso de la pretemporada. Con entradas vendidas para no socios, los hinchas del Xeneize tendrán la oportunidad de ver a los jugadores ante el gigante colombiano.

En la previa del compromiso, El Canal de Boca emitióuna entrevista a Juan Román Riquelme en la que abordó el mercado de pases y se refirió al inminente arribo de Marino Hinestroza. “Técnicamente muy bueno, muy rápido”, resumió rápidamente el mandatario sobre la categoría del colombiano, a detalles de salir de Atlético Nacional.

Mensaje para los hinchas de Boca

A los bosteros, que disfruten. Siempre es lindo estar en casa. Ellos son felices en La Bombonera. Nos da mucha felicidad que muchos socios que no pueden venir en la temporada puedan disfrutar cada año esta copa.

El recuerdo de Miguel Ángel Russo

Para nosotros es muy importante el comienzo de esta copa y poder hacerlo con Millonarios. Dónde él comenzó con esta enfermedad. Él es mi amigo, por más que hoy no lo tenga presente. Me acuerdo de él todos los días. Estaba muy agradecido a la gente de Millonarios, a su presidente, a los médicos de Colombia. Era muy importante arrancar esta copa que lleva su copa con Millonarios. Muy agradecidos a la institución porque se pusieron a disposición enseguida.

El mercado de pases de Boca

Marino es técnicamente muy bueno, muy rápido. Tiene condiciones para jugar a la pelota. Con mucha ilusión, tenemos un gran plantel, con grandes jugadores. En enero estábamos todos felices porque llegaron 7 jugadores, en la tele se decía que era el mejor mercado de los últimos 20 años.

A mitad de año tuvimos la oportunidad de incorporar a Braida y a Pellegrino y después llegó el jugador que todos queríamos: Paredes. Llegaron 10 jugadores muy importantes, con lo que significa contar con Leandro. No tenemos que volvernos tan locos. Tenemos un gran plantel. A veces a los jugadores les lleva acomodarse más tiempo que a otros. Tengo toda la confianza del mundo de que esos jugadores nos va a hacer disfrutar muchísimo este año.

La Copa Miguel Ángel Russo

Teníamos muchas ganas de jugar en enero en nuestro estadio. Para nosotros es muy importante también que muchos adherentes puedan venir a la cancha. Tratamos de buscar esa posibilidad, ojalá que lo disfruten mucho. Se va a llamar Miguel Ángel Russo la copa. Podemos confirmar que la vamos a jugar todos los años, no solamente en el día de hoy. La vamos a jugar todos los enero. Estamos muy contentos.

¿Cómo está el plantel de Boca?

Por lo que hablo con el cuerpo técnico, con Delgado, me dicen que los jugadores están muy bien. Es un año muy importante para nosotros. La ilusión es grande. Tenemos la Copa Libertadores, que es muy importante para la gente también. Esperemos competir bien y poder llegar hasta el final.

