Juan Román Riquelme definió en 5 palabras a Marino Hinestroza, inminente refuerzo de Boca

En La Bombonera, Boca Juniors enfrenta este miércoles a Millonarios en el primer partido amistoso de la pretemporada. Con entradas vendidas para no socios, los hinchas del Xeneize tendrán la oportunidad de ver a los jugadores ante el gigante colombiano.

En la previa del compromiso, El Canal de Boca emitióuna entrevista a Juan Román Riquelme en la que abordó el mercado de pases y se refirió al inminente arribo de Marino Hinestroza. “Técnicamente muy bueno, muy rápido”, resumió rápidamente el mandatario sobre la categoría del colombiano, a detalles de salir de Atlético Nacional.