Sergio Romero volvió a vestirse de héroe como en tantísimas ocasiones y salvó a Boca en la tanda de penales contra Racing para clasificarse a las semifinales de la CONMEBOL Libertadores 2023, donde el Xeneize ya conoce a su último obstáculo antes de llegar a la final de Río: el siempre complicado Palmeiras.

La noche no comenzó de la mejor manera para Chiquito. Desde la entrada en calor, la gente le hizo sentir el clima de Copa Libertadores y los cantitos se tornaron personales, recriminándole al arquero surgido en Avellaneda su llegada al club de La Ribera y no a la Academia, pese a que su vuelta no se dio por diversos motivos.

Después de más de 90 minutos de insultos, incluyendo la tanda de los penales, la figura de Boca se descargó ante los micrófonos finalizado el encuentro y se mostró decepcionado con los hinchas de Racing por todos los cantitos que se escucharon en su contra, pese a ser un jugador nacido en el club.

“La cabeza trabajó muchísimo. Sabía lo que tenía que hacer en este partido, pero no esperaba que la gente me puteara todo lo que me puteó. Yo soy hincha de este club y no podía faltarle el respeto a la gente de Racing. Fueron los que me dieron la oportunidad de llegar a Buenos Aires y prepararme para la carrera que tuve. Es el folclore del fútbol”, dijo Chiquito Romero en una mezcla de bronca y empatía por lo ocurrido este miércoles en el Cilindro. ¿Una relación rota? Probablemente.

¿Cuántos penales atajó Chiquito Romero en Boca?

Tomando en cuenta los remates en tiempo reglamentario y en definiciones, Sergio Romero atajó ocho de los 14 penales que se le ejecutaron en su contra desde que llegó a Boca. Una cualidad más que valiosa para la Copa Libertadores.

¿Cuándo juega Boca contra Palmeiras en semifinales?

La serie entre Boca y Palmeiras, por las semifinales de la Copa Libertadores 2023, tendrá su partido de ida entre el 26 y 28 de septiembre en La Bombonera, para luego definir la llave en Brasil entre el 3 y 5 de octubre.