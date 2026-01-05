Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boca Juniors

La curiosa historia de Marino Hinestroza mientras se dilata su llegada a Boca: “Deje la bobada”

En su cuenta de Instagram, el delantero de Atlético Nacional bromeó en medio de las negociaciones con el Xeneize.

Por Marco D'arcangelo

Seguí a Bolavip en Google!
Marino Hinestroza, futbolista colombiano de Atlético Nacional, a detalles de ser jugador de Boca.
© Prensa Atlético NacionalMarino Hinestroza, futbolista colombiano de Atlético Nacional, a detalles de ser jugador de Boca.

Boca inició la pretemporada a la espera de los refuerzos para Claudio Úbeda. En paralelo, la dirigencia continúa con las negociaciones por Marino Hinestroza, por quien aún no llegaron a un acuerdo con Atlético Nacional para comprar la totalidad de su ficha. 

Mientras la situación se disuelve, el colombiano de 23 años publicó una llamativa historia en su cuenta de Instagram, en la que intentó apurar al elenco de la Ribera para que pise el acelerador y lo fiche lo antes posible, para así poder sumarse a la pretemporada junto al resto del plantel. 

“¿A qué fechas es que llaman los equipos o será que me mocharon?”, fue la pregunta que posteó el delantero para intentar acelerar su llegada al club. Seguido de esta imagen, el futbolista también escribió en tono de broma “Ehhh jajaja debe la bobada” junto al emoji de una cara llorando y otra riéndose. 

En cuanto a la actualidad de la negociación, cuando parecía que los clubes iban a llegar a un acuerdo, desde Colombia volvieron a cambiar las condiciones y, lo que era un pacto apalabrado, ahora exigen 5 millones por el 80% o 6 millones por el 100%. Además, pretenden una sola cuota y el Xeneize ofrece tres.

Por otro lado, el elenco de la Ribera también tiene un competidor, debido a que Fluminense de Brasil quiere fichar al colombiano, pero por el momento no tiene cupo de extranjero, por lo que corre de atrás en la pelea. Un punto a favor del elenco argentino es que Hinestroza quiere jugar allí. 

Publicidad

Así las cosas, en los próximos días el Xeneize deberá definir si acepta las condiciones que impuso Atlético Nacional para desprenderse de una de sus figuras, o si bien descarta una negociación que hasta días atrás parecía un hecho para sumar al primer refuerzo para Claudio Úbeda. 

Cavani entrena diferenciado en el inicio de la pretemporada de Boca: qué lesión tiene

ver también

Cavani entrena diferenciado en el inicio de la pretemporada de Boca: qué lesión tiene

La situación de Hinestroza

En medio de las negociaciones que aún no llegaron a buen puerto, Hinestroza iniciará este lunes la pretemporada junto al resto del plantel de Atlético Nacional, a pesar de que se despidió del club semanas atrás, luego de consagrarse campeón de la Copa Colombia.

A pesar de esto, en Boca siguen siendo optimistas, y según pudo saber Bolavip, esperan que en el transcurso de la semana se cierren las negociaciones para que el delantero de 23 años se convierta en el primer refuerzo para la temporada 2026.

Publicidad

Datos claves 

  • Boca Juniors negocia con Atlético Nacional por el pase del delantero Marino Hinestroza.
  • Atlético Nacional exige 5 millones de dólares por el 80% de la ficha del jugador.
  • El entrenador Claudio Úbeda inició la pretemporada en Boca a la espera de refuerzos.
marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Hay acuerdo entre River y Flamengo para que Matías Viña sea refuerzo

jpasman
toti pasman

Gracias Aptra: los Premios Toti 2025 a los mejores del año, con Mastantuono, Cavani y Borja consagrados

Lee también
El desafiante mensaje desde Argelia para Argentina tras ganar sus primeros partidos en la Copa Africana
Selección Argentina

El desafiante mensaje desde Argelia para Argentina tras ganar sus primeros partidos en la Copa Africana

Mercado de pases de Boca, HOY y EN VIVO: altas, bajas, rumores y más noticias
Boca Juniors

Mercado de pases de Boca, HOY y EN VIVO: altas, bajas, rumores y más noticias

Fue un deseo de Riquelme y lo quiso Gallardo: el mejor volante que la Big Data recomendó como refuerzo de Boca
Boca Juniors

Fue un deseo de Riquelme y lo quiso Gallardo: el mejor volante que la Big Data recomendó como refuerzo de Boca

Fabio Capello dejó afuera a Argentina de los máximos candidatos para ganar el Mundial 2026
Selección Argentina

Fabio Capello dejó afuera a Argentina de los máximos candidatos para ganar el Mundial 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo