La curiosa historia de Marino Hinestroza mientras se dilata su llegada a Boca: “Deje la bobada”

Boca inició la pretemporada a la espera de los refuerzos para Claudio Úbeda. En paralelo, la dirigencia continúa con las negociaciones por Marino Hinestroza, por quien aún no llegaron a un acuerdo con Atlético Nacional para comprar la totalidad de su ficha.

Mientras la situación se disuelve, el colombiano de 23 años publicó una llamativa historia en su cuenta de Instagram, en la que intentó apurar al elenco de la Ribera para que pise el acelerador y lo fiche lo antes posible, para así poder sumarse a la pretemporada junto al resto del plantel.

“¿A qué fechas es que llaman los equipos o será que me mocharon?”, fue la pregunta que posteó el delantero para intentar acelerar su llegada al club. Seguido de esta imagen, el futbolista también escribió en tono de broma “Ehhh jajaja debe la bobada” junto al emoji de una cara llorando y otra riéndose.

En cuanto a la actualidad de la negociación, cuando parecía que los clubes iban a llegar a un acuerdo, desde Colombia volvieron a cambiar las condiciones y, lo que era un pacto apalabrado, ahora exigen 5 millones por el 80% o 6 millones por el 100%. Además, pretenden una sola cuota y el Xeneize ofrece tres.

Por otro lado, el elenco de la Ribera también tiene un competidor, debido a que Fluminense de Brasil quiere fichar al colombiano, pero por el momento no tiene cupo de extranjero, por lo que corre de atrás en la pelea. Un punto a favor del elenco argentino es que Hinestroza quiere jugar allí.

Así las cosas, en los próximos días el Xeneize deberá definir si acepta las condiciones que impuso Atlético Nacional para desprenderse de una de sus figuras, o si bien descarta una negociación que hasta días atrás parecía un hecho para sumar al primer refuerzo para Claudio Úbeda.

La situación de Hinestroza

En medio de las negociaciones que aún no llegaron a buen puerto, Hinestroza iniciará este lunes la pretemporada junto al resto del plantel de Atlético Nacional, a pesar de que se despidió del club semanas atrás, luego de consagrarse campeón de la Copa Colombia.

A pesar de esto, en Boca siguen siendo optimistas, y según pudo saber Bolavip, esperan que en el transcurso de la semana se cierren las negociaciones para que el delantero de 23 años se convierta en el primer refuerzo para la temporada 2026.

Datos claves