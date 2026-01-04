Cavani entrena diferenciado en el inicio de la pretemporada de Boca: qué lesión tiene

El pasado viernes 2 de enero comenzó la pretemporada de Boca de cara a las competiciones venideras y con el objetivo puesto en la Copa Libertadores. Con Claudio Úbeda al frente del plantel profesional, se dio a conocer la primera noticia adversa: Edinson Cavani entrenó diferenciado. En ese sentido, BOLAVIP averiguó qué motivo llevó a marginar al delantero uruguayo.

Cabe recordar que durante 2025 el Matador se perdió gran parte de los partidos por cuestiones físicas e incluso en la recta final la cuestión se agravó aún más y prácticamente no sumó rodaje. De hecho, la racha positiva del equipo llegó con él lesionado y en algunos encuentros aislados sumó un puñado de minutos. Y ahora en la vuelta a las prácticas, está separado de sus compañeros…

Lo cierto es que, según pudo saber BOLAVIP, Cavani entrenó diferenciado por precaución. Hasta el momento no sufrió ninguna lesión, ya sea muscular u ósea, sino que se trata de un cuidado especial para evitar cualquier contratiempo que lo aleje de las canchas durante un periodo prolongado. Por ese motivo, el cuerpo técnico optó por otorgarle trabajos diferentes que al resto del plantel.

Edinson Cavani durante un partido de Boca.

Según averiguó BOLAVIP, se llevaron a cabo ensayos de fútbol informales, en los que Edinson no fue parte. Lejos de tratarse de una cuestión física, es más bien una prevención para que no afecte su trabajo y pueda realizar una óptima pretemporada que le permita estar en condiciones durante todo el primer semestre, donde habrá mucha acción entre los distintos certámenes.

Cabe recordar que Cavani tiene contrato hasta fin de año. Debido al acuerdo que se firmó anteriormente, el uruguayo tiene un vínculo con vigencia hasta el 31 de diciembre. Incluso, a pesar de que surgieron rumores que indicaban que podía darse su salida en este verano, él mismo se encargó de descartarlos y afirmar que se siente “con fuerza de ganar la séptima Copa Libertadores” con Boca.

Edinson Cavani, delantero uruguayo de Boca Juniors. (Getty Images)

Un dato importante a tener en cuenta es que Cavani sufrió 6 lesiones durante 2025 que lo marginaron de la cancha durante un largo lapso de tiempo. De hecho, en esas cuestiones físicas, hubo un total de 107 días en los que no pudo estar a la par de sus compañeros. Aunque en su vuelta a los trabajos, se le tuvo un cuidado especial para recién volver a ser tenido en cuenta.

DATOS CLAVE

Edinson Cavani comenzó los trabajos de la pretemporada de manera diferenciada en el predio que Boca posee en Ezeiza.

comenzó los trabajos de la pretemporada en el predio que Boca posee en Ezeiza. El delantero de 38 años ratificó su continuidad hasta el 31 de diciembre de 2026 , cuando termina su contrato vigente.

ratificó su continuidad hasta el , cuando termina su contrato vigente. El uruguayo sufrió 6 lesiones durante 2025, que significaron un total de 107 días de baja que no se entrenó junto a sus compañeros.

