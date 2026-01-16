Es tendencia:
La decisión que tomó Boca con Norberto Briasco antes de arreglar su arribo a Barracas Central

Durante la última temporada, el delantero de 29 años, que llegó a Boca en 2021, estuvo a préstamo en Gimnasia y Esgrima de La Plata.

Por Julián Mazzara

Norberto Briasco no vuelve a Boca.
© IMAGO/PressinphotoNorberto Briasco no vuelve a Boca.

En las últimas horas, Boca cerró un acuerdo con Barracas Central para concretar el arribo de Norberto Briasco al elenco que comanda Rubén Darío Insúa, mediante un préstamo sin cargo ni opción de compra. Luego de pasar por Gimnasia y Esgrima de La Plata, retornó a Brandsen 805 y no tuvo lugar en la consideración de Claudio Úbeda.

Con pasado en Huracán, club desde el que llegó al Xeneize a mediados de 2021, el delantero nacido en la ciudad de Marcos Paz, afrontó un total de 30 partidos (un gol en 1.323 minutos) con la camiseta del Tripero, donde estuvo a préstamo hasta el pasado 31 de diciembre.

Según pudo saber BOLAVIP, antes de que se acordara la cesión hacia el Guapo, los directivos de Boca llegaron a un arreglo con el futbolista para prolongar su estadía en la institución hasta fines de 2027. De esta manera, no quedará con el pase en su poder cuando culmine la cesión y no perderán patrimonio.

De esta manera, Briasco se suma a las salidas de Valentino Simoni, Ignacio Miramón, Ignacio Rodríguez, Cristian Lema, Frank Fabra, Esteban Rolón, Agustín Obando, Nahuel Genez, Jabes Saralegui, Lucas Brochero, Julián Ceballos, Luis Advíncula, Renzo Giampaoli, Tomás Fernández, Rodrigo Montes, Bruno Valdez y Santiago Dalmaso, quienes no continuarán con la indumentaria azul y oro.

Norberto Briasco durante el último clásico platense. (Getty Images)

Norberto Briasco durante el último clásico platense. (Getty Images)

Los números de Norberto Briasco en Boca

Durante su estadía en el Xeneize, Norberto Briasco jugó un total de 56 partidos en tres temporadas. En los mismos, convirtió cuatro goles, dio tres asistencias y fue amonestado en tres oportunidades. Además, se consagró campeón de cuatro títulos a nivel local.

DATOS CLAVES

  • Norberto Briasco jugará a préstamo en Barracas Central sin cargo ni opción de compra.
  • El delantero renovó su contrato con Boca hasta fines de 2027 antes de salir.
  • Disputó 30 partidos y anotó un gol durante su último paso por Gimnasia.1
julián mazzara
Julián Mazzara

