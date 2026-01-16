Boca resolvió la negociación con Atlético Nacional por Marino Hinestroza: los detalles

Se acerca el capítulo final. Marino Hinestroza jugará en Boca, pero aún resta que el futbolista colombiano retire sus pertenencias en Atlético Nacional, abandone su tierra y emprenda un vuelo hacia Buenos Aires para realizarse la revisión médica y firmar su vínculo con Juan Román Riquelme.

A lo largo de los últimos días, se complicó toda la operación por una diferencia que había en un porcentaje que ambos clubes ponían sobre la mesa. Y cuando todo parecía indicar que la negociación quedaba en la nada misma, el optimismo de Riquelme y de los colombianos llevó todo a buen puerto.

BOLAVIP pudo adelantar que había una diferencia de criterios en el 20% de la transferencia. Desde el lado de Boca pretendía que el club colombiano tuviese un 20% de plusvalía en una futura transferencia del delantero de 23 años en caso de que el jugador sea vendido por más de 5 millones. En tanto, desde Medellín querían que este porcentaje no fuera de plusvalía, sino que del total de una futura venta, sin importar el monto total de la transferencia que pueda darse en los próximos mercados de pases.

Después de varias idas y vueltas, este mismo medio confirmó que todo quedó solucionado, y el que salió favorecido fue el Xeneize, ya que además de los cinco millones de dólares por el 80% del pase, convenció a los colombianos de que el porcentaje restante sea por una plusvalía de cara a una futura venta.

Cabe destacar que la dirigencia de Boca se hará cargo de distintos puntos que se acordaron en el contrato, como es el mecanismo de solidaridad, algo de lo que habitualmente se responsabilizan los clubes vendedores. Ahora, solamente resta que el caleño de 23 años viaje con rumbo al barrio porteño de La Boca.

Así se despidió Hinestroza de Atlético Nacional

En su cuenta de Instagram, luego de lograr la Copa Colombia, Hinestroza subió una historia en la que se despidió de su equipo y festejó el segundo título que cosechó con el equipo al que llegó a principios de este año proveniente del Columbus Crew de Estados Unidos.

“Esta historia de amor no podía terminar de otra manera que con un título más, te llevaré por siempre en el corazón verde querido”, posteó junto al emoji de un corazón y cuatro copas.

Cabe destacar que, desde aquel momento, las idas y vueltas sobre su futuro no pararon. Luego de más de dos semanas de negociaciones, las charlas llegaron a buen puerto, y Marino Hinestroza se pondrá la camiseta de Boca para afrontar el próximo desafío de su carrera.

Marino Hinestroza con la camiseta dividida entre Boca y Atlético Nacional. (Gemini IA)

Los números de Marino Hinestroza en Atlético Nacional

En su regreso al elenco colombiano, el delantero de 23 años disputó un total de 56 partidos, en los que convirtió 7 goles y aportó 11 asistencias. Además, recibió cinco tarjetas amarillas y fue expulsado en una oportunidad en 4371 minutos en cancha.

