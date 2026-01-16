Boca recibió una oferta por Zeballos: la drástica decisión que tomó Riquelme

Luego del gran 2025 que tuvo, era de esperar que en este mercado de pases aparezcan ofertas importantes por Exequiel Zeballos. Si bien es cierto que en el invierno europeo no suelen darse las transferencias más importantes, ya que se encuentran a mitad de temporada, existen casos de traspasos fuertes en esta época del año. Boca recibió una oferta por el Changuito Zeballos y la consideró insuficiente.

Spartak Moscú, uno de los clubes más importantes de Rusia, se comunicó con Boca y ofertó 9 millones de euros, pero desde Boca la consideraron insuficiente. Consideran que el extremo tiene un valor de mercado superior y por eso ni siquiera se sentaron a negociar.

En Rusia tomaron nota de esa respuesta, pero así y todo analizan enviar otro ofrecimiento por Exequiel Zeballos. En Boca consideran que el valor de mercado del Changuito es superior a los 12 millones de dólares, por lo que estará en el club ruso subir su oferta a una cifra cercana a esa, mientras tanto no aceptarán negociar por menos.

Zeballos, la gran figura del último Superclásico. (Foto: Getty).

Los números de Zeballos en Boca

El nacido en Santiago del Estero debutó en la Primera de Boca en 2020 y desde entonces tuvo altibajos, tanto en lo que respecta a la regularidad como también al rendimiento. Cabe destacar que las lesiones aparecieron en momentos importantes y eso le impidió jugar con continuidad.

Así y todo, en 2025 fue el jugador más determinante de Boca. El Changuito demostró su calidad y estar a la altura, siendo una pieza importante para el equipo de Miguel Ángel Russo primero y de Claudio Úbeda después. Desde su estreno en Primera División, Zeballos lleva jugados 127 partidos en los que marcó 15 goles y brindó 13 asistencias.

Publicidad

Publicidad

ver también El probable once de Boca vs. Olimpia: los cuatro cambios de Úbeda con respecto a Millonarios

DATOS CLAVE