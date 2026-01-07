La emoción de Luis Advíncula al explicar el motivo de su salida de Boca: “Entendieron que tenía que volver a mi país”

Se terminó el ciclo de Luis Advíncula en Boca. Tras casi cinco años en la institución y ser uno de los jugadores del plantel con más tiempo en el club, el lateral derecho llegó a un acuerdo para rescindir su contrato y regresar a Alianza Lima de Perú.

En diálogo con el Canal de Boca, el ex Newell’s brindó una entrevista en donde se mostró emocionado por su cierre de ciclo en el Xeneize, y explicó que el motivo de la recisión fue por un motivo personal, debido a que necesita estar cerca de su familia.

“Estoy con sentimientos encontrados, llevo muchos años acá en el club. Estoy muy agradecido con las personas que me recibieron desde el minuto uno, agradecido con el presidente también. Es complicado irse de un club así, pero así es la vida. Estoy pasando por un momento familiar medio complicado, ellos se han portado bien conmigo y accedieron a mi pedido de que tenía que volver al país. No me va a alcanzar la vida para agradecer lo que han hecho por mí”, comentó.

Y agregó sobre su despedida: “Quiero que me recuerden como lo que soy, un tipo muy positivo, que intenta tirar para delante y un tipo feliz. Acá fui muy feliz, me voy a ir con eso. Siempre voy a estar agradecido con el hincha porque me hizo crecer mucho, no solo futbolísticamente, sino como persona porque acá no te podes relajar un segundo. Estoy agradecido con el presidente también porque cuando le planteé mi situación tampoco lo dudó”.

Por otro lado, reveló que fue un sueño jugar en Boca: “Fue impresionante. Creo que cumplí un sueño de venir a un club tan gigante como este. Me tocó pasar por todo, desde ser criticado a muchas veces elogiado. Siempre intenté dar lo mejor, soy un ser humano y me equivoco. He aceptado cuando me he equivocado, pero siempre voy a estar agradecido a cómo me trataron. Es una familia”.

Además, se refirió al cariño que recibió del hincha: “El hincha de Boca es muy apasionado y uno no se imagina que te puede pasar algo así. Si bien venis con la intención de hacer las cosas bien, uno no se imagina la ovación porque el hincha de Boca no lo hace con cualquiera”.

Publicidad

Publicidad

“Para un jugador que La Bombonera en algunas ocasiones te ovacione es impresionante, es el recuerdo más lindo que me llevo de acá. Estuve casi cinco años, dejé muchos amigos, voy a estar atado a Argentina, lo tengo seguro”, sumó respecto a las ovaciones que recibió.

ver también Pese a la salida de Luis Advíncula, Boca evalúa prescindir de Lucas Blondel y contar con el lateral menos pensado

“Es un hincha demasiado apasionado, donde Boca va es local. Eso al jugador lo motiva, es siempre jugar con la hinchada ahí atrás y en cualquier rincón del mundo hay un hincha de Boca”, concluyó sobre el tema.

Siguiendo con sus declaraciones, destacó al plantel del club: “El grupo se fortaleció, lamentablemente no pudimos conseguir el objetivo que era campeonar. Se formó un lindo grupo, está bastante fuerte y es una familia. Sé que este año las cosas van a ir muy bien”.

Publicidad

Publicidad

Para cerrar la entrevista, recordó el subcampeonato de la Copa Libertadores 2023: “Esa Copa fue espectacular, pero el fútbol es muy efímero y hay que reinventarse todo el tiempo. Boca es un club que no te espera y no vive de lo que hiciste en una Copa. Sé que por el nivel que he venido teniendo se juntó todo y se llegó a un buen puerto”.

Los números de Luis Advíncula en su paso por Boca

A lo largo de su paso por Boca, el lateral derecho disputó un total de 169 partidos, en los que convirtió seis goles y aportó 13 asistencias. Además, recibió 28 tarjetas amarillas y fue expulsado 3 veces en 13283 minutos en cancha. En cuanto a su palmarés, logró cuatro títulos a nivel local.

En síntesis

Luis Advíncula rescindió su contrato con Boca Juniors para regresar al club Alianza Lima .

rescindió su contrato con para regresar al club . El lateral peruano finalizó un ciclo de casi cinco años en la institución Xeneize .

en la institución . La salida de Advíncula se debió a motivos personales para estar cerca de su familia.

Publicidad