Pese a la salida de Luis Advíncula, Boca evalúa prescindir de Lucas Blondel y contar con el lateral menos pensado

De manera sorpresiva, a altas horas del pasado martes se confirmó un bombazo que todavía sacude al Mundo Boca. En el quinto día de pretemporada, Luis Advíncula comunicó puertas adentro que rescindiría su contrato pese a contar con un año más de vínculo para seguir su carrera en el fútbol peruano, más concretamente en Alianza Lima.

El deseo del jugador de regresar a su país natal parecía reabrirle las puertas a Lucas Blondel, quien perdió terreno en Boca al punto tal de no ser convocado y quedar relegado al tercer lateral derecho del plantel, detrás de Juan Barinaga y el propio Advíncula.

En un principio, debido al armado del equipo en su totalidad, era la salida de uno o de otro, y por ese motivo se frenó la avanzada cesión de Blondel a Argentinos Juniors. Sin embargo, en las entrañas del club de la Ribera no dan por asegurada la continuidad del nacionalizado suizo, incluso con la baja de Advíncula.

Según pudo saber BOLAVIP, Boca no descarta la salida de Lucas Blondel luego de que se haga oficial la del peruano. En ese caso, quien podría quedarse en el plantel como alternativa suplente a Juan Barinaga es Marcelo Weigandt.

El Chelo regresó de su cesión en Inter Miami, y si bien se entrena apartado junto con los demás futbolistas que volvieron de los respectivos préstamos, no se puede descartar su reincorporación al plantel si finalmente en Boca optan por prescindir de los servicios del internacional con la Selección de Suiza. Cabe destacar que Weigandt es buscado por Belgrano de Córdoba.

El Chelo Weigandt volvió a Boca desde Inter Miami y podría entrar en consideración

Dentro del plantel profesional también estará Dylan Gorosito, juvenil sub 20 que dejará la reserva para tener su primera temporada afianzado en el equipo principal xeneize. De todas formas, sea con Blondel o Weigandt como suplente, el mundialista con el seleccionado de Diego Placente partirá como tercera alternativa, detrás de Barinaga y del que se quede como variante en el carril derecho.

Advíncula define su futuro tras su salida de Boca: se encamina a Alianza Lima

Con el pase en su poder, el jugador de 35 años, que cumplirá 36 el 2 de marzo, tiene en su poder la decisión de elegir su próximo equipo. Por estas horas, la posibilidad más concreta es que continúe su carrera en Alianza Lima, ya que tiene negociaciones encaminadas para desembarcar en el conjunto peruano, lo que marcaría su regreso desde 2014 y tras una exitosa carrera alrededor del planeta.

Al respecto, Pablo Guede, entrenador de Alianza Lima, se refirió a los rumores que circulan en Perú sobre la llegada de Advíncula: “No tengo ni idea (de las negociaciones), quiero llegar y hablar. Pero, ¿a quién no le gustaría tenerlo en el equipo?”.

Si bien el entrenador argentino desconoció públicamente la oportunidad de sumar al Rayo, medios peruanos apuntan a que está cerca su incorporación a Alianza Lima. Incluso, Carlos Zambrano, jugador del club, ejerció presión para que se diera su fichaje.

La situación de Lucas Blondel

El ex Tigre no pudo encontrar minutos a lo largo del 2025 y necesita volver a competir para tener chances de jugar el Mundial 2026 con la Selección de Suiza. En ese contexto, Blondel analiza ofertas que puedan satisfacer también al Xeneize.

Su futuro se define por estos días y, mientras tanto, el futbolista brindó una entrevista reciente a La Fábrica del Podcast, dónde tocó temas variados sobre su estadía en Boca y cómo se sintió en este último año sin oportunidades.

“Sí, cuesta no jugar. Yo creo que esa es la parte más difícil para un jugador, el no sentirse útil…”, resumió el surgido de Atlético Rafaela, que fue marginado a pesar de haber tenido buenos pasajes en 2024, sobre todo con Diego Martínez en la conducción. Argentinos Juniors estuvo cerca de cerrar su cesión, pero Boca la frenó ante la salida de Advíncula. Hoy, su futuro es incierto.

