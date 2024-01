En su estreno oficial en el 2024, por la fecha 1 del Grupo B de la Copa de la Liga Profesional, Boca empató 0 a 0 en condición de visitante contra Platense en el estadio Ciudad de Vicente López.

Una vez finalizado el encuentro, el entrenador del Xeneize, Diego Martínez, quien debutó oficialmente tras algunos amistosos, atendió a los medios presentes en conferencia de prensa, en la que se refirió al rendimiento de su equipo y a lo que pretende con su estilo de juego.

Además, se quejó del campo de juego de la cancha del Calamar, ya que no estaba al 100% y eso afectó en el desarrollo del partido, ya que la pelota no picaba bien. “La ventaja la teníamos en los duelos y no tanto en la circulación. Quizá el estado del campo no era el mejor para la circulación”, dijo al respecto.

El planteo del equipo

En esta conferencia, Martínez se refirió al planteo inicial que dispuso y las correcciones que tuvo que hacer debido a cómo se paró su rival: “Cuando leímos la formación de Platense era algo que no había hecho Platense en sus dos amistosos. Eso a veces te genera incomodidad porque trabajar un plan de partido que lo tenes que ir ajustando en el transcurso del partido y quizá lo nuestro fue más una continuación de lo que veníamos haciendo, por lo que ellos ya tenían el ajuste de lo que íbamos hacer”, comenzó.

Y agregó: “Así y todo sobre el final del primer tiempo ajustó bien y tuvo mejores jugadas y llegadas. Ajustamos la altura de los laterales y eso nos dio la posibilidad de fijar la línea de 5 defensores y ese hombre que faltaba a ellos en mitad de cancha lo aprovechamos para jugar más alto, donde está nuestra intención”.

El análisis del partido

“Aspectos positivos bastantes, sobre todo que pudimos corregir posicionamientos en el segundo tiempo. En la primera parte no logramos fijar la línea de 5 defensores y jugar con los laterales bajos nos hacía jugar demasiado abajo porque tanto Lozano como Rius saltaban y quedamos en bloque. Ajustamos y acomodamos en el segundo tiempo, así y todo en la primera etapa tuvimos situaciones claras. El rival nos complicaba con pelotas cruzadas con la ruptura de sus laterales entre líneas. La parte en la que no nos sentimos tan cómodos fue en la primera parte, cuando compartimos la tenencia de pelota”, explicó sobre su visión de lo que fue el empate ante el Calamar.

Siguiendo por la misma línea, sumó con autocrítica: “Nos faltó conexión y había mucho espacio en la primera línea. Platense decidió tomar riesgos y jugamos mano a mano. La idea era que Bullaude baje a recibir entre líneas pero nos costó un poco. El paso del tiempo nos va a dar la posibilidad de comunicarnos con una mirada para poder ajustar algo dentro de la cancha, va a ser más fluído. Nosotros hablamos más de funciones que de sistema para tratar de generar el control de juego para llegar al área rival la mayor cantidad de veces”.

Los cambios

En cuanto a las variantes que hizo en el encuentro, Martínez se mostró conforme: “Los cambios nos dieron ayudas y eso es bueno, más allá de tener bajas entre lesiones y los chicos de la selección. Hay cosas que son positivas, obviamente nos hubiera gustado quedarnos con los 3 puntos, pero nos enfrentamos a un rival que se adapta de acuerdo a la estructura del rival, pero que no pierde la esencia que su entrenador busca. Enfrentamos a un equipo que va a tener un buen torneo”.

“Entró Cavani, Benedetto, Zenón, Janson, jugadores de mucha jerarquía. Creo que cuando estemos completos vamos a ser más fuertes todavía, pero tenemos soluciones y eso es importantísimo para un entrenador. Lógicamente nos encantaría tener a todos, pero estamos contentos con el plantel conformado”, sumó al respecto, contento con el plantel que tiene.

Y por último, destacó el ingreso de Kevin Zenón, quien hizo su debut oficial: “La verdad que al tener a Fabra y Luís más altos la idea de generar superioridad era con los volantes y Kevin nos dio eso, recibiendo entre líneas y rematando dos o tres veces. Sin dudas que estamos contentos y que ayudó mucho al equipo en su entrada. Nos genera muy buenas expectativas”.