Agustín Sant'Anna reveló por qué Martín Demichelis no lo ponía en River

En el Estadio Más Monumental, por la fecha 2 de la Liga Profesional, River venció por 3 a 0 a Belgrano de Córdoba gracias a los goles de Claudio Echeverri, Facundo Colidio y Pablo Solari, por lo que de esta manera, hasta el momento es el único equipo con puntaje perfecto en el certamen.

Este encuentro, fue el tercero de manera consecutiva que juega el lateral derecho Agustín Sant’Anna, quien venía siendo suplente de Andrés Herrera, y que desde que jugó contra Central Córdoba, se ganó un lugar. Luego de la victoria ante el Pirata, habló con la transmisión de TNT Sports, en donde explicó los motivos por los que no estaba en la consideración de Martín Demichelis.

“Obviamente tuve un tiempo afuera, me vine preparando para aprovechar cuando me vuelva a tocar la chance. Por suerte vengo teniendo minutos, sumando y esto viene acompañado de victorias”, comenzó hablando el uruguayo sobre su ausencia dentro de los titulares.

Además agregó siendo autocrítico: “Ni bien llegué me di cuenta que River te exige mucho. Quizá uno viene pensando que por estar con ritmo se va a poner rápido a la par, pero no, es un club que te exige mucho, la gente te exige. Lo entendí y me puse a entrenar fuerte hasta esperar la chance para estar bien físicamente”.

Agustín Sant’Anna en el partido ante Belgrano. (Foto: Getty).

Por otro lado, se refirió a sus cualidades dentro de la cancha, y confesó qué le pide Demichelis: “Uno de mis fuertes es correr desde el primer minuto hasta el 90 y correr de igual a igual. Por suerte se está dando en los últimos partidos”, tiró. Y sumó: “Me pide que suba y sea criterioso en el ataque, que termine las jugadas y sea rápido al retroceso”.

Cabe destacar que desde su llegada a River, Sant’Anna comenzó siendo suplente de Herrera, aunque solía ingresar desde el banco de suplentes. El empate 1 a 1 contra Boca por Copa de la Liga fue un quiebre para él, ya que perdió con Blanco en la jugada del gol de Medina y desde allí no volvió a ver minutos.

Desde esto, pasaron 12 partidos sin que el ex Defensa y Justicia sume minutos, a tal punto de que en algunas oportunidades hasta quedaba fuera de los suplentes, mientras que el lateral derecho se lo disputaban entre Andrés Herrera y el uruguayo Sebastián Boselli.

Los números de Agustín Sant’Anna en River

En lo que va de su primera temporada con River, el lateral de 26 años lleva disputados 8 partidos, en los que aún no marcó goles ni aportó asistencias. Además, fue parte del plantel campeón de la Supercopa Argentina.

¿Hasta cuándo tiene contrato Agustín Sant’Anna en River?

Tras llegar de Defensa y Justicia, el uruguayo firmó su vínculo con la institución de Nuñez hasta el 31 de diciembre del 2027.