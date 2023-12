Más allá de que la cabeza de todos los hinchas de Boca está puesta en las elecciones presidenciales, Juan Román Riquelme sigue buscando un entrenador que pueda tomar el cargo que dejó Jorge Almirón tras la derrota en la final de la CONMEBOL Libertadores. Y uno de los apuntados es Diego Martínez, quien gusta desde que estaba en Tigre.

Actualmente, el entrenador de Huracán sigue en los planes de Riquelme, pero en las últimas horas quien rompió el silencio y confesó lo que pasará de aquí a fin de año fue David Garzón, el presidente del club de Parque Patricios: “Martínez se va a quedar” , expresó con total firmeza.

En diálogo con Radio La Red, el máximo mandatario del Quemero le envió un mensaje al candidato a presidente del Xeneize, y aseveró que “no me asusta que Riquelme lo quiera”. Pero también que “vamos a hacer todo para que siga en el club” y que “estamos hablando para renovar su contrato”.

Claramente, en Huracán no quieren perder a su actual entrenador, ya que lo consideran fundamental tras lo que fueron los ciclos de Diego Dabove y Sebastián Battaglia, por lo que en el club de La Ribera deberán comenzar a buscar por otros lados, ya que todo hace creer que será más que complejo para poder sacarlo del Tomás Adolfo Ducó. Incluso, Garzón sostuvo que “Diego (Martínez) me negó que lo hayan contactado de Boca“.

Los números de Diego Martínez en Huracán

En un semestre, al director técnico le alcanzó para ganarse la confianza de todo Huracán, con un balance más que positivo. Fueron 12 victorias, 2 empates y 9 derrotas en 23 partidos disputados. Una campaña extraordinaria que alejó al Globo del fondo de la tabla de posiciones.

Lo que dijo Diego Martínez sobre la chance de ir a Boca

El director técnico, al tanto de la situación, se expresó sobre la posibilidad de recibir un llamado de Riquelme hace algunas semanas: “Esta situación de los rumores con Boca ya me sucedió cuando estuve en Tigre. Está muy claro que mi energía está puesta en lograr nuestro segundo objetivo con Huracán”. Y en conferencia de prensa añadió: “Mi representante sabe que no me tiene que decir nada. A mí no me llama nadie ni tiene que llamarme nadie”.