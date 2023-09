Langoni: el único futbolista de Boca que no estará disponible vs. Palmeiras y River

Luca Langoni fue el jugador más determinante de Boca en el 2022, ingresando en el equipo titular de Hugo Ibarra debido a las lesiones de Exequiel Zeballos y Sebastián Villa en el puesto de extremo. Allí, el nacido en Laferrere fue clave para que el Xeneize levante el título de la Liga Profesional de aquel año. Sin embargo, este 2023, el panorama es totalmente diferente para Langoni.

Debido a haber padecido cinco lesiones en lo que va del año, el extremo surgido en el semillero xeneize se perdió casi 30 partidos esta temporada, ya que las cuestiones físicas marginaron a Langoni en 29 de los 45 encuentros que disputó Boca en el 2023. Y la situación apunta a que se perderá aún más cotejos para los dirigidos por Jorge Almirón.

De hecho, en las últimas horas volvió a confirmarse lo que en Boca tanto temían, y lo que esperaban que se revierta a una semana de la seguidilla de partidos más importante del año para el Xeneize. Pero, lo cierto es que finalmente Luca Langoni será baja para las semifinales y para el Superclásico, siendo de momento el único futbolista que no estará disponible para dichos encuentros vitales para el 2023 boquense.

Si bien aún no recibió ni siquiera el alta médica de su último desgarro, en Boca pretenden que Langoni no sea exigido y atraviese una recuperación próspera, para que no vuelva a resentirse y sufrir nuevamente una lesión, para que en paralelo su situación muscular no se torne algo crónico. Por lo tanto, en el Xeneize ya saben que el extremo de 21 años no estará disponible por al menos unas semanas más.

Todas las lesiones de Langoni en 2023

13 de abril: lesión muscular grado I en el isquiotibial derecho

3 de mayo: edema sobre la cicatriz del primer desgarro en el isquiotibial derecho

7 de junio: desgarro en el isquiotibial derecho

20 de julio: lesión muscular grado I en el recto anterior del muslo izquierdo

19 de agosto: lesión muscular grado II del isquiotibial derecho

Boca quiere renovarle a Langoni