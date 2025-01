La historia del hincha argentino del Zaragoza que se viralizó por Ander Herrera: "Quiero saber por qué no volvió"

Ander Herrera fue presentado como nuevo refuerzo de Boca y su llegada al país fue un caos, pero hubo alguien que logró desviar el foco de atención por algunos minutos. Se trata de Gastón Castro, un fanático argentino del Zaragoza fue lo fue a recibir al aeropuerto de Ezeiza con una sola misión: poder hablar con el español y preguntarle por qué no volvió al club del cual ambos son hinchas.

Lejos de ser un reproche para el mediocampista, Gastón intentó clarificar su pedido. “Me sobrepasó la situación”, le confesó a BOLAVIP en una charla mano a mano a pocas horas de haber recorrido los principales portales deportivos.

“Esto era algo que venía maquinando un poco desde antes, cuando se corría la bola de que iba a venir a jugar a Boca. Yo me puse muy contento de verlo porque lo fui a recibir como un hincha del Zaragoza más. Cuando viene alguien de España, lo invito a mi casa hablar del equipo, la institución y demás. Imaginate si viene Ander… ¿cómo no lo voy a recibir al aeropuerto a un tipo así?”

“Me encantaría que esté en Zaragoza y no acá”, repitió. “Mi duda era esa. Siempre dijo, ‘voy a volver, voy a volver, voy a volver’, pero no estaría sucediendo. Entonces le quería preguntar por qué y también preguntarle cómo ve al club, que le parece esta situación, tanto tiempo en segunda división, que pasó, que Víctor (Fernández, ex DT del Zaragoza) lo llamó y no fue, para ver un poco el trasfondo de la situación y cómo podemos hacer para para ayudar al club”.

“Mi intención es ayudar, no tirar mierda. Por eso averigüé cuándo venía y me mandé. Después, la situación del aeropuerto fue media caótica. En medio de ese quilombo me encontré rodeado de periodistas y yo le señalaba a Ander el escudo, pero no se daba cuenta que yo tenía la camiseta. No lo hice como recriminándole, sino como para que me viese. Cuando me reconoció, me agarró de la cabeza y me dice: ‘Sí, sí, vamos, vamos a hablar’. Y listo, quedó ahí”.

Horas más tarde, Gastón apareció nuevamente ante las cámaras antes de que Herrera se someta a la revisión médica. “Le dije: ‘por favor, necesito hablar con vos’. Y me dijo lo que vieron todos: ‘sí, pero hoy no es el día’. Después casi todos los medios salieron a decir que Ander se asustó. Yo creo que si le preguntas a él, si se hubiese asustado, no me hubiese agarrado de la cabeza y no me hace una sonrisa“.

Del pedido a Ander al “no lo voy a seguir más”

“Esa era mi única oportunidad para poder verlo, porque ¿después cuándo lo cruzo? Yo no voy a ir a la cancha de Boca a buscarlo, no me voy a meter ahí. Hasta acá llegué. No lo voy a seguir más. Ahora la pelota la tiene él, si quiere hablar conmigo me contactará. Si no, ya está, no. Es así de sencillo”.

“Yo lo entiendo a él también, también trato de ponerme en la piel de Riquelme y los dirigentes de Boca. Si Ander les dice ‘che, me voy a juntar a hablar con un hincha de Zaragoza’ sería algo raro. Obviamente me gustaría que me diga: ‘Si el domingo no entreno, vemos un partido juntos’. Charlamos lo que tenemos que charlar. Yo encantado, solo quiero eso. De hecho, no me saqué fotos, no le pedí autógrafo ni una camiseta, nada. No me interesa. Si lo tuviera mano a mano solo le pediría ayudar de alguna forma el club”.

“Yo fui con respeto”, recalcó antes de la autocrítica. “Tal vez estuve mal cuando dije ‘él tiene que hablar conmigo‘. Me salió mal la expresión, porque la verdad yo no soy quien para decir ‘él tiene que hablar’, parecía medio amenazante. Pero bueno, el que lo quiere tomar mal y quiere interpretar otra cosa, que lo haga”.

“No tengo rencor con Ander. Desde Zaragoza mucho no lo están queriendo a Ander porque no volvió, es la realidad. La gente del Athletic tampoco lo quiere por esto. Yo solo quiero escucharlo de su boca, que al menos me diga que no volvió porque el dueño no le cae bien, porque está grande o lo que sea. En ese caso le diría: ‘bueno, pero está bien, ¿cómo podemos hacer para ayudar? Somos los dos de Zaragoza. Hagamos una peña, expandamos el zaragozismo de otro lado, ya no le pido vaya a jugar. Solo quiero saber por qué no volvió”.

“Si Ander decía: ‘no, no voy a volver a Zaragoza’ por tal motivo, yo no iba a ir a buscarlo, porque ya lo habría escuchado de boca de él. Si en un posible encuentro me dice: ‘esto no te lo voy a decir’, perfecto, no tenés ni por qué decírmelo. Yo sentía mi obligación de preguntarle como hincha Yo no lo juzgo ni nada, pero a mí me encantaría darle un abrazo, ver los partidos juntos con él y decirme qué piensa”.

La idolatría de Leo Ponzio y los argentinos del Zaragoza

“Yo fui al Monumental con la camiseta de Zaragoza entre medio de todas la gallinas para despedir a mi ídolo”, contó sobre su experiencia en aquel septiembre de 2022 en el que River homenajeó a su capitán Leo Ponzio. “Leo defendió el escudo a capa y espada. Estuvo en las malas, igual que los Milito y todos los argentinos que estuvieron ahí. A todos los que defendieron el escudo los quiero”.

“También tuve la chance de hablar con el Negro Cáceres hace unos años. Me recibió en el club donde labura y hablamos de fútbol, con un par de anécdotas de por medio. Estuvo buenísima la charla, porque entiendo que somos dos zaragocistas”.

“También pude hablar con Cristian Álvarez, que estuvo muchos años en el club. Es una persona fenomenal, con unos valores humanos espectaculares. Yo lo respeto mucho, antes de ser buen futbolista también es una buena persona. Hay gente que se mueve por intereses y que él me muestre sus valores humanos es como ganar un campeonato. Tuve la dicha de conocerlo y la verdad que me pone orgulloso”.

Gastón en la despedida de Ponzio. (Foto: Instagram)

Sus viajes a Zaragoza y la recepción del club

Gastón cuenta que viaja a España al menos cada dos años, porque ‘no me sobra la plata’, pero siempre que viaja repite la misma escena: “Estoy sentado en frente de la cancha, mirando de afuera. Claro, a la gente le parecía extraño. De tantas veces que fui, la gente del club ya me conoce. La última vez me contactaron e hicimos un video para las redes, pero nunca fue mi intención. No pido entradas ni nada del estilo, todo lo pago yo y soy socio abonado“.

Desde Argentina, incluso charlo con Cáceres para saber si estaba la posibilidad de abrir una peña del Zaragoza, pero esa posibilidad nunca se concretó. “Solo quiero ayudar al club desde donde me toque, por eso quise charlar con Ander”.

El vínculo con Racing, los Héroes del Silencio y el rock

“Mi primer club fue Zaragoza. Después mis amigos me jodieron tanto de ir a ver a Racing hasta que fui en 2001, el año en el que salieron campeones. Después me encariñé con Diego Milito y, como jugó en el Zaragoza, también hay una relación muy linda”.

A la par, otra de las pasiones que lleva en la sangre es la música. “Héroes del Silencio me gustaba de chico. Pero mi vínculo con la música nació cuando fui a mi primer recital a los 12 años. De hecho, ahora voy a sacar mi primer álbum como solista. Contraté unos músicos, una productora que me está ayudando y este año voy a sacar mi primer disco con el nombre con el que me apodan desde chico, ‘Gordon”. Entre sus gustos musicales también aparecen The Cure, los Ramones y más. “Entre el fútbol y la música, ambos están casi al mismo nivel”.

