Riquelme presentó a Alan Velasco, Rodrigo Battaglia y Williams Alarcón como refuerzos de Boca: “Esta camiseta exige ganar todo”

De la misma manera que sucedió con Carlos Palacios, Ayrton Costa y Ander Herrera durante la semana pasada, este lunes le tocó a Alan Velasco, Rodrigo Battaglia y Williams Alarcón su presentación oficial como refuerzos de Boca.

Los primeros dos tuvieron su debut como futbolistas xeneizes el pasado domingo en el empate vs. Argentinos Juniors en La Bombonera, por lo que ya experimentaron sus primeros momentos en el club de la Ribera. Tras esto, y un nuevo entrenamiento de lunes en el predio de Ezeiza, el volante surgido en Independiente y el ex Atlético Mineiro se sentaron ante la prensa y las cámaras para brindar sus testimonios. Y a ellos se les sumó el chileno procedente de Huracán, quien espera hacer su debut de manera próxima.

Acompañados de Juan Román Riquelme, tanto Velasco como Battaglia y Alarcón hablaron largo y tendido sobre sus primeros días como jugadores de Boca.

Las declaraciones de Rodrigo Battaglia: el peso de su apellido, la presión y su posición favorita en el campo

El ex Atlético Mineiro fue el primero en ser presentado junto a Riquelme, quien le dio la bienvenida y agradeció por la fuerza que el jugador hizo para arribar al Xeneize. En sus primeras declaraciones, Battaglia le devolvió la pared a JRR y habló del rol del presidente y del CdF para que él sea refuerzo de Boca.

“Román y el Consejo hicieron mucha fuerza para que yo esté acá. Estoy muy feliz, este es un club enorme nacionalmente y mundialmente“, comenzó el jugador de 33 años. Luego, siguió: “Desde que me llamaron me quedó claro que quería jugar acá. Me agarra en un momento muy maduro de mi carrera. Es un orgullo para mi representar estos colores, voy a dar todo de mi y ojalá tengamos un año con muchos objetivos cumplidos“.

Con experiencia como volante central y como defensor, Battaglia fue consultado sobre la posición en el campo que más cómodo se siente y en la que le gustaría jugar en este Boca. Su respuesta no dejó dudas: “Estoy para jugar en la posición que me diga Fernando (Gago). De volante central o de central en línea de 4 o de 5 me siento cómodo. Para lo que el equipo necesite estaré disponible”.

Entre otras cuestiones, se refirió a las distintas presiones que le recaen con su llegada al club. La coincidencia de su apellido con un ídolo de la institución como Sebastián Battaglia, la decisión de portar el dorsal 5, su debut en La Bombonera y los objetivos que se puso para su primer año en Boca.

“Deseé muchísimo estar acá. Estaba muy ansioso y nervioso por el debut, y la sensación de haberlo hecho en La Bombonera fue única”, comenzó Battaglia en esta apartado. Luego, se refirió al dorsal escogido: “Usar la 5 de Boca es una gran responsabilidad. Intentaré construir mi camino en el club, al que voy a defender a muerte”.

En relación al apellido Battaglia, Rodrigo no esquivó la responsabilidad: “Mi apellido es muy importante para la historia de Boca, soy conciente de eso. Es una presión linda, porque es una presión para ganar y eso me gusta. Muy agradecido por como me recibió el hincha de Boca, espero devolverle lo mismo a ellos”.

Rodrigo Battaglia hizo su debut en Boca (Getty)

Por último, reveló que el objetivo personal y el grupal de Boca es ganar. “Eso te lo exige este club. Nos vamos a preparar para competir en todos los torneos que disputemos”, sintetizó. Para cerrar, desestimó la consulta sobre una posible vuelta a la Selección Argentina: “Mi cabeza está en Boca, tengo que tener un día a día bueno acá para pensar en otras cosas. Pero mi cabeza está acá en Boca en un 100%“.

Las declaraciones de Alan Velasco: el deseo de su familia, el valor de su pase y la competencia por el puesto

Tras la presentación de Battaglia, a Riquelme le tocó el turno de presentar a Alan Velasco. Además de mostrarse muy conforme con su arribo luego de tantas oportunidades pasadas que fueron esquivas, JRR bendijo su llegada al Xeneize y hasta se animó a bromear con él por la falta de competencia que arrastraba, ya que con FC Dallas no jugaba desde octubre del 2024 por la finalización de la temporada.

En sus primeras palabras, Velasco también expresó gratitud hacia Riquelme. “Le agradezco a Román por las ganas que mostró que esté acá. Le prometo a la gente de Boca que voy a dar todo por esta camiseta y buscar que este sea un gran año”, comenzó.

Luego, se refirió a su adaptación y al puesto en el que le gustaría jugar: “Poco a poco me voy adaptando a todo acá. Mi posición dependerá de Fernando, en Dallas venía jugando por el medio pero no tengo problema en jugar por izquierda y por derecha“.

Alan Velasco hizo su debut en Boca (Getty)

En sintonía, el ex Independiente fue detallista en lo que respecta a las idas y vueltas para su llegada: “Román y yo sabemos lo que hicimos para que yo hoy pueda estar acá“. Además, reveló que toda su familia y cercanos son hinchas de Boca, contó la alegría de sus allegados por este paso en su carrera: “Estoy muy contento, mi familia también. Mis hermanos son muy bosteros, toda la familia. Están todos muy felices, y el debut en La Bombonera con todos allá fue muy lindo. Además, extrañaba estar en el país y tener en el día a día a mi familia”, expresó.

Velasco también habló acerca del tipo de jugador que se encontrará el Mundo Boca: “Cuando me fui de Independiente tenía 19 años. El paso por la MLS me hizo madurar un poco, estuve mucho tiempo solo y eso me hizo cambiar la cabeza. Sigo siendo chico pero con las cosas claras”. Y a tono, señaló las diferencias entre el fútbol argentino y el de Estados Unidos: “El fútbol de la MLS es distinto al de acá. En Argentina te llegan de todos lados y uno tiene que estar atento todo el tiempo“, destacó.

Redondeando las charlas, el volante de 22 años contó sus primeras sensaciones debutando en Boca: “Ayer me sentí bien, me costó cambiar el aire cuando entré pero me acomodé y me sentí bien. La presión es lógica estando en Boca, yo trato de llevarla para el lado bueno y vamos a tratar de dar todo en la cancha“.

Respecto a las presiones, Velasco habló de lo que significa ser el segundo fichaje más caro de la historia de Boca: “Me causa orgullo. Trato de no pensarlo mucho, pero sin dudas que es un orgullo para mi“.

Para cerrar, dejó en claro su objetivo y el de todo el grupo: “El objetivo es competir y ganar todo. Esta camiseta te lo exige. Nos preparamos día a día para eso, para poder ganar. A veces se puede y a veces no, pero nos preparamos para competir y tratar de ganarlo todo“.

Las declaraciones de Williams Alarcón: el vínculo con Carlos Palacios, la gratitud a Riquelme y llegar al “club más grande del mundo”

El chileno también fue presentado como refuerzo de Boca, quien llegó procedente de Huracán hace escasos días. Resueltos las demoras en los papeles, Alarcón recibió este lunes su presentación en redes y en la conferencia de prensa.

Como en los casos anteriores, el que habló primero fue Riquelme, quien anunció a Alarcón antes que comience a dar sus testimonios. “Muy feliz que Williams esté con nosotros, creemos que nos va a dar muchísimas alegrías, en su club lo hizo muy bien la última temporada. Se lo ve ansioso, con muchos días entrenando. Mando un abrazo grande a la gente de Huracán que nos ha ayudado para tener la suerte de contar con él. Tardó unos días, pero nos da gusto cuando tenemos la suerte de hacer cosas con los clubes argentinos y que sea de la mejor manera”, sentenció.

Tras sus testimonios, el chileno dejó sus primeras palabras como jugador de Boca: “Agradecer a Román por el esfuerzo que hizo para contar conmigo, a la gente de Huracán también. Muy ansioso, un grupo muy bueno, que quiere pelear por todo. Estoy acá para apoyar donde me toque y ser feliz“.

Respecto a sus características como futbolista, Alarcón no dudó: “Soy un jugador que da todo por el equipo, me gusta tener mucho el balón que es lo más importante para atacar el arco rival. Dentro del campo estoy feliz, sea derecha, izquierda o centro, lo importante es estar dentro del once. Me estoy conociendo con mis compañeros y me llevo muy bien con ellos”.

Además, el chileno sentenció que tanto él como su familia en Chile son muy hinchas de Boca, y que su deseo de niño era jugar para el Xeneize. “Esto es un sueño que tenía de pequeño, soñé con este momento y gracias a Dios disfrutando mucho, quiero jugar ya. Mi familia está muy contenta por este gran paso en mi carrera, estoy en el club más grande del mundo, disfrutando este momento que Dios me dio“, destacó.

Luego, habló de lo que será compartir plantel con un compañero de selección como Carlos Palacios, además de lo que simboliza jugar para Chile como jugador: “Hablamos cuando estaba por llegar, me ayudó a que nos acompañemos dentro del vestuario, con la gente que está en el club. Hoy me toca estar acá y a Boca lo ven en todo el mundo. Estar acá es como una selección. Sería como jugar en la Selección Argentina y también en la de mi país, es un honor y espero demostrarlo en cancha”.

A la hora de hablar de sus nuevos compañeros, Williams Alarcón destacó a Edinson Cavani y a Ander Herrera, aunque resaltó que todo el plantel conforma un gran grupo. “Todos tienen sus cualidades, cada uno tiene su personalidad distinta, pero el que me sorprendió siendo sincero es Edi. Es muy profesional, te ayuda a ser mejor día a día, es una de las personas que vi que es diferente“, reveló.

Sobre el vasco, señaló: “Llegó con una humildad tremenda. A mí no me conocía pero empieza a comunicar todo lo que sabe y me ayuda a tomar experiencia que viene a un nivel muy alto”.

Entre sus últimas declaraciones, Alarcón se refirió a dos deseos principales en sus primeros días en Boca: debutar, y meter un gol de tiro libre. “Mi deseo es jugar, debutar con esta camiseta tan linda, después competir que es lo más importante, tenemos 4 competencias que son muy lindas y creemos que tenemos el plantel con mucha calidad. El club te incita a ganar. Boca es ganar, ganar o ganar. Eso es lo importante, después se va viendo cómo funciona el equipo“, expresó. Luego, siguió: “Espero que me quede un tiro libre frente al arco para poder pegarle. Para mí es un sueño y Dios quiera estar dentro de la cancha y apoyar a mis compañeros donde me toque”.

Para cerrar, dejó en claro que su intención es hacer historia con la camiseta de Boca: “Pasaron muchas estrellas por el club, y con el tiempo espero ser parte de ellos“.

Qué refuerzos quedan por confirmar en Boca

Boca tiene 7 refuerzos cerrados y no se retiró del mercado de pases. Sin embargo, aún no ha presentado a todos ellos en redes sociales y tampoco lo hizo en la cancha y en conferencia.

De momento, los tres que se estrenaron ante Argentino de Monte Maíz -Ander Herrera, Carlos Palacios y Ayrton Costa- recibieron su bienvenida en redes y también se sumaron Rodrigo Battaglia y Alan Velasco, quienes incluso debutaron el pasado domingo ante Argentinos Juniors ingresando desde el banco de suplentes. Este lunes también fue presentado ante la prensa el chileno Williams Alarcón, quien aún no tuvo su estreno dentro de la cancha.

Agustín Marchesín es el único refuerzo que resta en ser confirmado, ya que el arquero aún debe resolver algunas cuestiones referidas a sus papeles para sumarse al grupo y estar a dispocisión de Fernando Gago.

El mercado de pases de Boca

ALTAS

Carlos Palacios (U$D4.800.000 – Colo Colo)

(U$D4.800.000 – Colo Colo) Ayrton Costa (U$D3.500.000 – Royal Antwerp)

(U$D3.500.000 – Royal Antwerp) Alan Velasco (U$D10.000.000 – FC Dallas)

(U$D10.000.000 – FC Dallas) Ander Herrera (libre – Athletic Bilbao)

(libre – Athletic Bilbao) Williams Alarcón (U$D4.000.000 – Huracán)

(U$D4.000.000 – Huracán) Rodrigo Battaglia (U$D1.000.000 – Atletico Mineiro)

(U$D1.000.000 – Atletico Mineiro) Agustín Marchesín (U$D1.600.000 – Gremio)

NEGOCIANDO CON

Leandro Paredes

BAJAS

Pol Fernández (libre -Fortaleza)

(libre -Fortaleza) Nicolás Valentini (libre – Fiorentina)

(libre – Fiorentina) Cristian Medina (U$D15.000.000 – Estudiantes)

(U$D15.000.000 – Estudiantes) Gabriel Vega (préstamo – Banfield)

(préstamo – Banfield) Gary Medel (libre – U. Católica)

(libre – U. Católica) Aaron Anselmino (U$D20.000.000 – Chelsea)

(U$D20.000.000 – Chelsea) Gabriel Aranda (préstamo – Quilmes)

(préstamo – Quilmes) Gonzalo Maroni (préstamo – Newell’s)

(préstamo – Newell’s) Maxi Zalazar (préstamo – Tigre)

(préstamo – Tigre) Renzo Giampaoli (préstamo – Gimnasia LP)

(préstamo – Gimnasia LP) Gonzalo Morales (préstamo – Barracas Central)

(préstamo – Barracas Central) Bruno Valdez (préstamo – Cerro Porteño)

(préstamo – Cerro Porteño) Oscar Salomón (préstamo – Platense)

