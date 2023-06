A dos días del importante partido contra Colo Colo, Boca continúa con los entrenamientos, en los que Almirón continúa con pruebas para el equipo titular. Además, desde Colombia buscan a Villa y Estudiantes mostró interés por Taborda. Acá, las novedades más importantes de las últimas 24 horas.

Almirón probó un equipo con Rojo en la defensa

Se viene uno de los partidos más importantes para Boca en el semestre ya que, ganándole a Colo Colo en La Bombonera este martes a las 21 horas, el Xeneize logrará la clasificación anticipada a la próxima fase de la Copa Libertadores y será uno de los mejores 16 equipos de América.

Para el mismo, Jorge Almirón deberá hacer un cambio obligado en el equipo, ya que entre el último encuentro ante Arsenal y este, se conoció la culpabilidad de Sebastián Villa en el juicio en su contra por violencia de género y dejó de estar vinculado con el club, por lo que ya no contará con el colombiano que ya se marchó a su país tras finalizarse el proceso judicial.

Tolima estaría interesado en Villa

Finalmente, tras más de tres años desde que aconteció el hecho, Sebastián Villa fue declarado culpable por “lesiones leves doblemente calificadas por el vínculo y por mediar violencia de género” hacia su ex pareja Daniela Cortés. Debido a este veredicto final de parte de la justicia, el colombiano fue sentenciado a dos años y un mes de prisión, lo cual igualmente es excarcelable debido a que se trata de una pena menor a tres años.

Y si bien el abogado de Villa y el propio futbolista buscarán apelar, haciendo que la sentencia no haya sido efectiva por al menos 20 días más, ya es un hecho que el jugador de 27 años no jugará más en Boca, quienes anteriormente se apoyaban en el principio de “in dubio pro reo”, que explica que toda persona es inocente hasta que se demuestra lo contrario. Ahora, con la sentencia de su responsabilidad por cometer violencia de género hacia su ex pareja, el club actuó de oficio y desvinculó de actividades profesionales a Sebastián Villa.

Rojo podría firmar un pre contrato con cualquier equipo

Se acerca la mitad del 2023 y los equipos estarán atentos a lo que ocurra en el próximo mercado de pases. Esto no solo abarca los posibles fichajes, sino el movimiento de los jugadores que terminan contrato próximamente. En este caso, Boca está trabajando para no perder a uno de los máximos referentes del club en los últimos tiempos.

El Xeneize no tiene el riesgo de perder a ningún futbolista a partir del 30 de junio, más allá del conocido caso de Agustín Almendra. Sin embargo, la situación contractual de Marcos Rojo enciende las alarmas pensando en diciembre y hay negociaciones en marcha, aunque pocas novedades.

Almirón reveló que le gusta Almendra

El conflicto que Agustín Almendra protagonizó en plena práctica dirigida por Sebastián Battaglia terminó por sentenciar su futuro en Boca. Desde allí, el volante no volvió a participar siquiera de un entrenamiento y su contrato vence el próximo 30 de junio. Sin pretenciones de renovar, el jugador cuenta los días para marcharse definitivamente de La Ribera.

Racing estuvo atento a lo sucedido y aceleró rápidamente para intentar convencer al mediocampista que, convenientemente, es hincha de la Academia. Con un pre-acuerdo firmado, todo indica que su futuro seguirá en Avellaneda con la intención de reafirmarse nuevamente en la máxima categoría del fútbol argentino.

Estudiantes está interesado en Taborda

Mientras prepara el encuentro contra Colo Colo por la fecha 5 del Grupo F de la Copa CONMEBOL Libertadores, en el que buscará una victoria que lo deposite en los octavos de final de la competencia, poco a poco Jorge Almirón comienza a planificar el próximo mercado de pases.

Pensando en las bajas, además de la salida de Sebastián Villa luego de ser sentenciado, más la de Agustín Almendra, que queda libre, Martín Payero se iría debido a que finaliza su préstamo con el Middlesbrough, mientras que Jorman Campuzano regresa al club por pedido de Almirón, y Jan Hurtado vuelve tras su préstamo en Bragantino de Brasil.

Otro jugador que podía volver al Xeneize, es Vicente Taborda, quien está a préstamo en Platense hasta diciembre de este año, con cláusula de repesca y a pesar de los dichos de Serna, quien afirmó que volvería para jugar en el club, su futuro podría ser otro.