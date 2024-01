Mientras transita un mercado de pases sin grandes movimientos, Boca ya se puso el chip para afrontar su primer partido del año. El Xeneize visitará este sábado a Gimnasia y Tiro de Salta, en lo que será el estreno absoluto de Diego Martínez como entrenador del equipo.

La formación que paró el director técnico pensando en el amistoso es una de las principales novedades de la jornada. Por otra parte, Luciano Acosta, figura de la MLS, habló de su deseo de pegar la vuelta al club en un futuro. A continuación, repasamos las últimas noticias del equipo de la Ribera.

El XI de Martínez con algunos resistidos

Pasaron muchas cosas después del último partido de Boca (con cambio de presidente y entrenador en el medio), pero llegó el momento del primer desafío del 2024. El Xeneize visitará a Gimnasia y Tiro de Salta en un amistoso que marcará el inicio de la era de Diego Martínez como DT.

El estratega ya tendría el equipo definido. Luego de varios entrenamientos, acondicionamiento físico y algunos trabajos con pelota, el director técnico paró el XI que tiene en la cabeza para su debut. Ya sin Valentín Barco (rescindió su contrato) y con piezas clave como Equi Fernández y Cristian Medina en la Sub 23, Martínez tuvo que recurrir a algunos apellidos no tan habituales en las últimas alineaciones.

Luciano Acosta y una posible vuelta a Boca: “Uno siempre desea volver”

Además de Lionel Messi, en la MLS hay otro argentino que brilla y es Luciano Acosta en Cincinnati. El talentoso mediocampista ofensivo, que también puede jugar como segundo delantero, surgió de Boca, aunque en el Xeneize no tuvo muchas oportunidades. En total fueron 28 partidos jugados en el año 2014. Si bien se encuentra cómodo en Cincinnati, Acosta fue consultado sobre un posible regreso a Boca y afirmó que le gustaría regresar en un futuro, aunque afirma estar a gusto en la MLS.

Acosta habló en conferencia de prensa y al ser consulado por Olé y una vuelta a Boca dijo: “Obviamente uno como hincha siempre desea volver al club donde salió o el club del cual es hincha. Hoy en día tengo contrato bastante largo con Cincinnati. El día de mañana no lo sabemos, no lo sé, creo que ya voy a estar grande para volver, pero estoy muy feliz acá. Mi familia está muy feliz acá en Cincinnati y como dije recién no me quiero ir”.

Battaglia advirtió a Diego Martínez sobre Riquelme

Sebastián Battaglia pasó por diferentes situaciones en su etapa como entrenador de Boca. Su ciclo finalizó tras una eliminación en la CONMEBOL Libertadores, con una mala relación con Juan Román Riquelme luego de una crítica al mercado de pases que no cayó bien. A la distancia, el exfutbolista habló de Diego Martínez y se encargó de dejarle una advertencia.

“Sabemos lo que es la figura del hoy presidente del club y Martínez va a tener que convivir con eso”, explicó Seba, que agregó: “Le ha dado mucho al club. Yo escuchaba que se decía que era el equipo de Román en la prensa y eso no me gustaba. Cada vez que se venía un Superclásico, decían que era el equipo de Gallardo contra el equipo de Riquelme. Cuando uno está al frente del equipo, se debería tener más respeto con el entrenador”.