Luego de que la Justicia falle revocando la denucia hecha por la oposición, las elecciones en Boca ya tienen fecha para este 17 de diciembre en donde los socios del club decidirán entre Juan Román Riquelme y Andrés Ibarra a su nuevo Presidente. En caso que el oficialismo se mantenga en el cargo con el nombre de Román como máxima autoridad, en la Ribera ya saben que contarán con un refuerzo de jerarquía como Éver Banega.

Con 35 años, y luego de una extensa carrera entre el fútbol europeo y árabe, el rosarino ya había dado guiños en donde dejaba en claro que quería retornar a Boca, por lo que Riquelme levantó el teléfono y le abrió las puertas del club. Para arribar nuevamente al Xeneize, lo que necesitaba hacer Banega era rescindir su contrato en Al-Shabab, ya que le quedaba un año de vínculo en el club de Arabia Saudita. Este martes, de manera contundente, desde tierras orientales llegó la noticia que Boca y Román esperaban: el volante central ultima detalles para romper contrato con Al-Shabab y se encuentra a nada de poseer el pase en su poder.

Es que a Éver Banega le deben dinero en el club árabe, por lo que, si esto no se resuelve, ante la propuesta que Boca le hizo para que regrese al equipo de la Ribera el rosarino romperá definitivamente su vínculo allí y llegará como agente libre al Xeneize. En paralelo, solo resta una condición del lado de Boca para que se efectúe 100% su fichaje en este mercado de pases: que Juan Román Riquelme se imponga en los comicios este domingo 17 de diciembre.

Si ambas cosas suceden, Banega será anunciado como el primer refuerzo de cara a la próxima temporada. Así, Boca romperá el mercado con el regreso de un futbolista de enorme jerarquía.

Banega busca salir de Al-Shabab

A pesar de ser el capitán y uno de los mejores pagos del plantel, Banega no estaba conforme con el plano futbolístico y económico con Al-Shabab, ya que tuvo diferencias con el cuerpo técnico y con los directivos del club. En paralelo, el equipo árabe arrastra una deuda con su salario, por lo que el descontento del argentino trascendía lo que pasaba dentro de la cancha.

A nivel institucional, en las últimas semanas un ex trabajador del club reveló los reclamos de Banega a los directivos de Al-Shabab, quien también denunció mediáticamente que el equipo árabe se encuentra a la deriva. Misael Rivas, ex médico del club, contó: “(Banega) Piensa que el club hace mal en no darle importancia y mejorar la parte médica, pero tampoco intentan meterse en muchos problemas. Su opinión era que estaba mal… Hablaba con Banega y me decían que no me podían exigir sin tener las herramientas. Pero ese feedback no llegaba a la directiva, o al menos que yo sepa“.

Arturo Vidal, otro nombre top al caer en Boca

El chileno queda libre el 31 de diciembre y Riquelme ya le hizo saber que quiere contar con él. El propio Vidal se encargó de dejar claro que también está interesado en formar parte del club de la Ribera. Sin embargo, el ex Barcelona, Inter y Flamengo y con actualidad en Paranaense también recibe presiones desde Colo Colo para regresar a aquella institución.