En las últimas semanas, las autoridades de Boca Juniors comenzaron a moverse de forma contundente con el objetivo de renovar varios contrato de integrantes del actual plantel profesional. Y algunos de ellos ya extendieron sus vínculos con la institución Xeneize, aunque lo cierto es que todavía quedan varios y hay mucha incertidumbre.

Lógicamente, la misión de Juan Román Riquelme y compañía es que el club no pierda su capital. Por ello, no quiere que prácticamente ninguno de los jugadores del equipo comandado estratégicamente por Diego Martínez se vaya en condición de libre. Y por ello puso manos a la obra y sigue trabajando de forma permanente.

En medio de ese panorama, hay nada más ni nada menos que ocho jugadores de Boca que finalizan sus contratos a fin de año y que siguen sin renovar. De hecho, en casi ninguno de esos casos existieron grandes avances y novedades en las últimas horas, por lo que puede pasar cualquier cosa si no hay giros importantes en estas historias.

El primero en cuestión es un verdadero referente y un título indiscutido como Sergio Romero. La idea del club es que siga pero, por el momento, no existieron avances en torno a su continuidad. A su vez, otro de los arqueros del plantel como Javier García se encuentra en la misma situación, aunque su permanencia es más compleja.

Por otra parte, Edinson Cavani también tiene por delante 10 meses de contrato. Su presente no es el mejor y su edad es bastante elevada, por lo que no habría novedades próximamente. Una situación similar vive Darío Benedetto, otro delantero que viene teniendo cada vez menos lugar y que no está en su mejor momento de forma.

En cuanto a jugadores experimentados, hay dos nombres más en esta lista. Uno es el de Luis Advíncula, que pasó de cuestionado a mimado después de su enorme andar en la pasada edición de la CONMEBOL Libertadores. Y el otro es Pol Fernández, justamente uno de los elementos más castigados por los hinchas en los últimos tiempos.

Por último, hay dos futbolistas surgidos de las divisiones inferiores que completan la nómina. Uno es Nicolás Valentini, que parece ser el más encaminado de todos para concretar la anhelada renovación y ponerle punto final a los misterios. Y el otro es Marcelo Weigandt, que se encuentra muy relegado y que podría marcharse más temprano que tarde.

Encuesta ¿Cavani debe seguir en Boca? ¿Cavani debe seguir en Boca? YA VOTARON 0 PERSONAS

Los apuntados para renovar

Sergio Romero, Luis Advíncula, Nicolás Valentini y Edinson Cavani siguen interesando y mucho en la dirigencia de Boca.

La lista de prescindibles

Javier García, Marcelo Weigandt, Pol Fernández y Darío Benedetto se encuentran en el punto de mira y podrían cambiar de aires.