Mucho se habla sobre la posible llegada de Carlos Palacios Núñez a Boca Juniors, pero la realidad es que las negociaciones no son sencillas debido a la postura de Colo Colo de no cederlo. Si el pase por el chileno no se da, el Consejo de Fútbol, con Juan Román Riquelme a la cabeza, deberá buscar otro nombre.

En primer lugar, Boca buscó la llegada de Luka Romero para que sea una de las variantes en el ataque, pero AC Milan no lo quiso ceder por 18 meses y prefirió que continúe en Europa. Finalmente, jugará por seis meses en el Almería de España. A partir de este revés, apareció el nombre de Palacios.

La situación con Carlos Palacios Núñez es difícil. Si bien Vasco da Gama tiene el 80 por ciento de su pase, Colo Colo tiene el 20 restante, que complica las negociaciones para su llegada. El presidente de Blanco y Negro, sociedad anónima que tiene parte del control del club, Aníbal Mosa, ratificó la continuidad del jugador. “Carlos se quiere quedar, está contento. Eso es lo que nos ha dicho“, aseguró.

Sin Luka Romero y sin Carlos Palacios Núñez, Boca deberá salir nuevamente al mercado en busca de un jugador con características similares. Por eso, recurrimos a la Inteligencia Artificial para dar algunas recomendaciones que la directiva podría tener en cuenta.

Los futbolistas que recomienda la IA para que Boca contrate en lugar de Carlos Palacios

Cinco futbolistas de Uruguay

Para dejar atrás el caso de Carlos Palacios, recurrimos a dos inteligencias artificiales para que nos mencionen jugadores con el perfil del chileno y características similares. ChatGPT y Bing (IA de Microsoft) nos dieron nueve nombres en total.

El nombre más ambicioso y que hasta ya le ha dado un guiño a Boca es el del uruguayo Giorgian de Arrascaeta, actual futbolista e ídolo de Flamengo. Según ChatGPT, podría ser “el motor creativo del equipo, aportando goles y asistencias“. Sin embargo, para sacarlo del conjunto brasileño, Boca debería hacer una oferta récord.

De todas maneras, no es el único uruguayo recomendado. En el último tiempo, han llegado varios jugadores de esta nacionalidad al Xeneize como son los casos de Edinson Cavani, Miguel Merentiel y Marcelo Saracchi. La IA dio hasta otros cuatro nombres charrúas.

Dos de estos uruguayos juegan en la MLS como son los casos de Diego Rossi, que viene de ser campeón de Columbus Crew, y de Facundo Torres, figura de Orlando City. Son refuerzos caros, ya que Rossi volvió al fútbol estadounidense (desde Europa) a cambio de 6 millones de euros, mientras que Torres llegó al conjunto del estado de la Florida por 7.5 millones de dólares (desde Peñarol).

Los otros dos futbolistas charrúas pueden resultar más accesibles. Aparece el actual jugador de León de México, Federico Martínez, que se caracteriza por su velocidad y polivalencia en el ataque. En tanto, el otro es Brian Ocampo, actual futbolista de Cádiz, quien acaba de regresar a las canchas tras una lesión de ligamentos cruzados.

Dos colombianos, incluido un ex River, y dos argentinos en el exterior

Sorprendentemente, Bing recomendó un nombre que jugó en River, pero que ahora milita en Rusia. Jorge Carrascal todavía no termina de insertarse en el fútbol europeo y podría considerar una vuelta a Argentina. Todo dependerá de si aceptaría jugar con la azul y oro.

Otro colombiano que fue mencionado por la IA fue Luis Sinisterra. Si bien está en el Bournemouth de la Premier League no goza de continuidad y, además está a préstamo desde Leeds. ¿Boca podría buscarlo? Tiene características explosivas que podrían ser útiles para el equipo de Diego Martínez.

Luego, los dos argentinos que recomienda la Inteligencia Artificial son, por un lado, el ex Defensa y Justicia, Ignacio Aliseda, quien luego de una experiencia en la MLS está en el Lugano de Suiza, pero sin continuidad. Y el otro es el ex Racing, Matías Zaracho, un jugador más cerebral y que está en Atlético Mineiro de Brasil.