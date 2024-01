La gran expectativa que había por la posible llegada de Luka Romero a Boca Juniors se terminó. Es que el joven futbolista argentino, finalmente, llegará al Almería de España y no al conjunto xeneize. Primó la postura de AC Milan, club dueño de su pase, que sólo quería cederlo por seis meses sin opción de compra y a un equipo de Europa.

La posibilidad de tener a Luka Romero le hubiese venido muy bien al técnico Diego Martínez. No tiene muchos jugadores en la posición por detrás de los delanteros y el perfil del ex futbolista de la Sub 20 de Argentina era el indicado. Ahora, deberán buscar otro futbolista en la posición y le pedimos a la Inteligencia Artificial que nos brinden algunas recomendaciones.

Por supuesto, en Boca ya evalúan algunas posibles opciones como refuerzo para olvidar rápidamente al ex Lazio y Mallorca. En las últimas horas, empezó a ganar fuerza el nombre de Carlos Palacios Núñez, actual jugador de Colo Colo, que pertenece al Vasco da Gama de Brasil. No obstante, nosotros encontramos otras opciones.

Una de las Inteligencias Artificiales más reconocidas es ChatGPT, que nos recomendó unos seis futbolistas interesantes, quienes cuentan con un perfil similar al de Luka Romero. Algunos jugadores destacan como mediocampistas ofensivos, pero hay otros que tienen la posibilidad de jugar como extremos tal como lo hace el jugador que pertenece al Milan.

Los 6 futbolistas que recomienda la IA para que Boca se olvide de Luka Romero

ChatGPT destacó varias características de Luka Romero para poder encontrarle el futbolista ideal a Boca para olvidarlo definitivamente. Las habilidades técnicas, la visión de juego, su dribbling, su agilidad y el trabajo defensivo están entre los puntos a tener en cuenta para dar con ese futbolista.

Esta Inteligencia Artificial dejó seis nombres interesantes que Boca podría buscar para tener un jugador con las características que tiene Luka Romero. Lo llamativo es que se destacan cinco jugadores extranjeros y solamente un argentino, el cual, además, no está en un buen momento. Todos estos jugadores son Sub 23, tal como el caso del futuro jugador de Almería.

Alan Velasco

El nombre de Alan Velasco ya supo estar vinculado con Boca durante la mitad de 2023. “Mi representante me había dicho que había cierto interés, pero no pasó más que eso“, supo decir después del partido que su equipo FC Dallas enfrentó a Inter Miami por la Leagues Cup. No obstante, admitió que se sentía muy bien en la franquicia del estado de Texas.

Sin embargo, no atraviesa un buen momento, ya que está fuera de los terrenos de juego. En noviembre, sobre la parte final de la temporada de la MLS, sufrió la rotura de los ligamentos cruzados (anterior y posterior) de su rodilla izquierda, por lo que no estará disponible hasta mitad de 2024. Incluso se perdió la posibilidad de jugar el Preolímpico con la Selección Argentina Sub 23.

Óscar Cortés

Es el primer talento que mencionó ChatGPT cuando pedimos recomendaciones por el lugar de Luka Romero. No es para menos, ya que este colombiano de sólo 20 años es una de las joyas que se ha ido de Sudamérica con bajo perfil al fútbol europeo. Es un extremo derecho, con capacidad para jugar por adentro como mediocampista ofensivo. La IA destaca “su estilo de juego directo y su capacidad para presionar alto” como herramientas útiles para el ataque.

En Millonarios, marcó siete goles en 28 partidos y fue transferido a mitad de 2023 al Lens de Francia (4.5 millones de euros), donde ya llegó a debutar y marcó un gol. Difícil que Boca lo pueda traer, ya que sería un caso similar al de Luka Romero.

Luciano Rodríguez

Quizás ya hayan escuchado el nombre de Luciano Rodríguez y es que suena por estos momentos en la vereda de enfrente. River está tras sus pasos, aunque recientemente Feyenoord se interesó en sus servicios y podría emigrar a Europa. Su actual equipo, Liverpool de Uruguay, pretende 12 millones de dólares por su salida, según reveló el periodista Fabrizio Romano a comienzos de mercado.

¿Por qué destaca este joven atacante? Tiene un perfil interesante, según ChatGPT. Juega como extremo, pero también puede hacerlo como centrodelantero, lugar en el que se afianzó en la Selección de Uruguay Sub 20 con la que salió campeón del mundo. “Su agresividad y energía podrían agregar dinamismo al ataque de Boca“, según la IA.

Lucas Assadi

Otra cuestión llamativa respecto a los extranjeros que recomienda ChatGPT es que hay tres chilenos. El primero de ellos es el que más características de mediocampista tiene. Lucas Assadi es una de las joyas que le ha dado proyección la Universidad de Chile. Hoy es una de las figuras de Chile para el Preolímpico Sub 23.

“Es conocido por su agilidad y habilidad para crear y marcar goles“, según la IA. Es un volante creativo, tipo de jugador que no abunda en Chile en el último tiempo. Hoy es uno de los nombres con proyección a Europa. En la ‘U’ de Chile ya tiene 70 partidos en Primera.

Darío Osorio

El segundo chileno de la lista es, quizás, uno de los jugadores más parecidos con los que se puede comparar a Luka Romero. Darío Osorio es otra de las jóvenes figuras de Chile. Lamentablemente, a diferencia de Assadi, no irá al Preolímpico Sub 23 debido a que su actual equipo, Midtjylland, lo tiene muy en cuenta.

Es otro producto de las inferiores de la Universidad de Chile, que lo vendió al conjunto danés en 5.2 millones de euros. Boca tendría prácticamente imposible su llegada debido a que tiene todo para dar un salto más en Europa. “Es conocido por su habilidad en el regate y su capacidad para crear espacios y disparar desde la distancia“, dijo ChatGPT. La diferencia con Romero es que tiene más gol (ya tiene cuatro en la Superliga danesa en 10 partidos), pero no tanto juego por dentro (es más extremo derecho).

Alexander Aravena

Por último, el tercer chileno en la lista sí estará en el Preolímpico sub 23 de Venezuela y todavía permanece en el fútbol de su país. Alexander Aravana “es un wing rápido y habilidoso“, según describe la IA. En este sentido, bien podría compararse más con Exequiel Zeballos (más goleador) que con Luka Romero, para conocimiento de los hinchas de Boca.

En Chile aseguran que su futuro está en Europa, pero por el momento, la Universidad Católica no tiene intenciones de desprenderse de él. Su pase estaría valorado, según ciertos reportes en 6 millones de dólares. Sumando su paso por Ñublense y sus buenos rendimientos con la Católica ya lleva 26 goles en 75 partidos en Primera.