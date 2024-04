Luego de la derrota contra Unión en la fecha 9 de la Copa de la Liga, la cual le complicó el panorama clasificatorio a Boca, entre el cuerpo técnico y el plantel concordaron que los cinco partidos restantes de la zona de grupos debían tomarse como finales. Sin contar el duelo contra Estudiantes, el cual aún debe finalizarse, el Xeneize lleva tres triunfos al hilo por el torneo local, mostrándose convencido de aquella premisa establecida a principios de marzo.

El triunfo 3 a 1 contra Newell’s dejó en claro que el Boca de Diego Martínez tiene el enfoque puesto en avanzar en la Copa de la Liga -aunque sin descuidar la Copa Sudamericana-. De hecho, la victoria confirmó al equipo de la Ribera como uno de los cuatro momentáneos clasificados a los playoffs y depende de sí mismo para acceder a los cuartos de final. Con una victoria y un empate ante Estudiantes y Godoy Cruz en las fechas finales, estará adentro.

Sin embargo, no todas fueron buenas noticias para el Xeneize en lo que fue el triunfazo ante la Lepra en Rosario. Es que el encuentro disputado en el Coloso Marcelo Bielsa dejó a Boca con dos lesionados más en el plantel. De todas formas, el sabor es más agridulce, ya que Lautaro Blanco y Cristian Medina padecen -a priori- molestias menores que solamente le impidieron la continuidad en el encuentro frente a Newell’s.

Medina y Lautaro Blanco se harán estudios para descartar lesiones

El autor del primer gol de la jornada en Rosario sufrió un golpe en su rodilla tras un choque con el lateral Armando Méndez por el que tuvo que pedir el cambio a falta de 10 minutos para el cierre del encuentro. A pesar de la preocupación inicial al verlo tomarse la rodilla, finalmente se confirmó que lo de Medina solo quedó en un golpe por el impacto. Así y todo, este domingo se le harán estudios para descartar lesión.

Por el lado de Lautaro Blanco, el lateral izquierdo tuvo que ser reemplazado por Marcelo Saracchi a los 18 minutos del segundo tiempo por un calambre. Por ende, el ex Rosario Central mostró, en un principio, no poseer ninguna lesión muscular preocupante, sino que se acalambró producto de la fatiga acumulada por la seguidilla de partidos. Cabe destacar que, si bien no jugó, Blanco fue uno de los pocos titulares de Boca que viajaron a la altura para debutar con Nacional Potosí en la Copa Sudamericana.

El periodista Augusto César reveló que el plantel que viajó a Rosario ya se encuentra en Buenos Aires concentrado en el Hotel Intercontinental de San Telmo y que este domingo se entrenará pensando en lo que se les viene por la Copa de la Liga y la Sudamericana. En lo que respecta a Blanco y Medina, antes de hacer las prácticas a la par del grupo, se realizarán estudios para descartar problemas físicos en ambos.

Lo que se le viene a Boca

El calendario aprieta al Xeneize debido a que, a diferencia del resto de los equipos, Boca aún debe un 63 minutos del partido ante Estudiantes de La Plata, los cuales deben disputarse antes del encuentro contra Godoy Cruz que cierra la zona de grupos de la Copa de la Liga. Sin fecha confirmada, pero con estimación de que se dará el próximo fin de semana, en la Ribera tendrán que preparar dos partidos que se disputarán en la misma semana.

Es que antes del encuentro pendiente frente al Pincha, Boca deberá disputar la segunda fecha de la Copa Sudamericana ante Sportivo Trinidense en condición de local. A priori, Diego Martínez implementará el mismo modelo de la semana pasada: colocar un equipo alternativo por la copa internacional e ir con todos los titulares contra Estudiantes. Un triunfo en los minutos restantes ante los de Eduardo Domínguez le darían la clasificación sin importar el resultado que obtenga con Godoy Cruz en el cierre del certamen local.