Los hinchas de Boca apuntaron contra un referente tras la derrota ante Estudiantes: “Es un papelón”

En el marco de la segunda fecha del Grupo A del Torneo Apertura, en el Estadio Jorge Luis Hirschi, Boca no pudo con Estudiantes y perdió 2 a 1 debido a los goles de Santiago Núñez y Leandro González Pirez, mientras que Exequiel Zeballos descontó.

A lo largo de los 90 minutos de juego, los hinchas del elenco de la Ribera, que no pudieron asistir al encuentro, fueron compartiendo sus sensaciones y criticaron el pobre rendimiento del equipo comandado por Claudio Úbeda. Es por eso que varios jugadores fueron apuntados.

Uno de los principales apuntados fue uno de los referentes del equipo como lo es el defensor central Ayrton Costa. El motivo de esto fue por su pobre nivel, sumado a que no marcó bien en las dos jugadas que terminaron en goles de su rival.

“Es un papelón lo de Costa”, “Que nochecita de Costa”, “Es por lejos el peor partido de Costa”, “Irreconocible Ayrton Costa”, “Partido para el olvido de Costa”, “Costa tenía que salir”, “Ni una bien Costa”, fueron algunas de las críticas para el defensor central.

Ayrton Costa fue criticado por los hinchas de Boca.

El partido de Ayrton Costa en números

5 de 6 duelos terrestres ganados

0 de 3 duelos aéreos ganados

1 falta cometida

2 recuperaciones

30 de 33 pases completos (91%)

0 de 1 barridas

Publicidad

Publicidad

ver también La promesa de Riquelme a un hincha de Boca tras decir que los jugadores están en deuda: “Vamos a ganar todo”

Las críticas a Ayrton Costa en las redes sociales

Publicidad

Publicidad

Publicidad